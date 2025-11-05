6駐聯合國常代訪台 團長馬紹爾常代：台灣是國際社會不可或缺一員

外交部長林佳龍（左六）與馬紹爾常代席克（左二）、巴拉圭常代斯卡畢尼（左七）、斐濟常代塔拉吉尼吉尼（左五）等人合影。（外交部提供）

「駐聯合國常任代表訪台團」一行6人應我國政府邀請，3日到8日訪問台灣。外交部長林佳龍今（5）日中午設宴款待感謝友邦對我國際參與的堅定支持。團長馬紹爾常代席克（John M. Silk）則強調，台灣是國際社會不可或缺的一員。

林佳龍致詞首先感謝馬紹爾群島及巴拉圭等友邦及理念相近國家對我國際參與的堅定支持，並指出，經過我國政府及友盟國家共同努力，已有愈來愈多國家瞭解聯大第2758號決議的正確意涵，並以適當方式反對中國錯誤詮釋。

林佳龍也說明，我國落實「總合外交」理念，透過「榮邦計畫」積極協助友邦發展，達成共榮共贏的目標。

團長馬紹爾常代席克大使則代表訪團成員感謝我國政府熱情邀約，肯定台灣在各領域的積極貢獻，並強調台灣是國際社會不可或缺的一員。

巴拉圭常代斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi）大使表示，台灣與巴拉圭邦誼堅實且合作密切，巴拉圭將持續堅定支持及協助台灣爭取國際參與。

斐濟常代塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini）大使認為，此行有助提升對台灣的瞭解及認識，未來也將持續推動台斐雙邊關係的進一步提升。

外交部指出，訪團成員包括馬紹爾常代席克大使夫婦、巴拉圭常代斯卡畢尼大使夫婦，以及斐濟常代塔拉吉尼吉尼大使夫婦；訪團此行除晉見副總統蕭美琴外，並將拜會我國相關部會、國合會及民間單位，就公共衛生、能力建構、經濟韌性、人工智慧及飛航安全等議題交換意見，也與我方分享聯合國體系對相關議題的討論情形，以確保我國政策與國際趨勢完整接軌。

