林佳龍稱美媒涉「認知作戰」？外交部澄清：非指CNN本身

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，外交部長林佳龍在聯大期間於紐約出席招待會，多名預期出席的美國政府高級官員未現身，今日在立院外交及國防委員會引起國民黨立委關注，林佳龍答詢稱「可能有認知作戰成分」。對此，外交部今晚澄清，並非指涉CNN本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容

國民黨立委馬文君今（5日）於立法院外交及國防委員會質詢指出，近期有媒體報導外交部在美國紐約高檔餐廳設宴邀請高層官員出席，卻沒有一個人到場等，顯然是有人在釋放消息、刻意披露，詢問外交部是否有進行調查。對此，林佳龍表示，「可能有認知作戰的成分」，他們判斷是有一波的認知作戰，每個案例的情形不同。

馬文君接著追問，認知作戰也有可能是由我國內自己製造的嗎？林佳龍答覆，比較新的發展是透過外媒然後到國內放大，當然因為有錯誤，外交部就澄清，外交部也對錯假訊息重新分析，「發現一些不正常的地方，有勢力介入，裡面涉及到認知作戰」。馬文君接著質疑，相關新聞為CNN發布，「除非CNN是錯假訊息」；林佳龍馬上反駁「事實證明那是錯假訊息」。

國民黨立委洪孟楷質詢也關切CNN相關報導，林佳龍答詢直指「CNN沒有去查證」。洪孟楷質疑，CNN共有4名記者掛名撰寫該篇報導，卻遭我國外長在國會公然指稱「未查證」，稱CNN撰寫內容「子虛烏有、捏造、不是事實」，恐反遭CNN提告。

外交部今晚澄清，CNN該報導內容未能充分反映實情，部分國內媒體及立法委員未經查證及加以引用或延伸報導，造成誤解。

外交部說明，林佳龍答詢時所提「認知作戰」並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容，林佳龍也已明確說明，該活動並非由外交部設宴，而是受邀於聯大期間出席非官方周邊活動，且根據事後公開的社群媒體照片顯示，活動當天現場出席人數眾多，並有友邦元首及美方現任官員在場，與報導所述情節明顯不符。

外交部進一步說明，CNN在刊出該報導前，並未就涉及外交部的相關內容進行查證或請求回應，後續部分國內媒體及立法委員再引述未經查證的報導內容，致使錯誤訊息持續擴散。

外交部呼籲，媒體在報導涉外事務前，應秉持專業倫理，向外交部查證以確保資訊正確，台灣國際處境特殊，外交工作艱鉅且攸關國家整體利益，需要全體國人團結支持與理性討論，外交部將持續以負責任的態度向社會各界說明事實，共同守護國家利益。

