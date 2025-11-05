明起2階段解封「事情還沒結束」中市議員續追：盧市府要有人負責

非洲豬瘟風暴造成豬肉攤商被迫放「無肉假」。（記者蘇孟娟攝）

台中市10月22日爆非洲豬瘟破口，疫調防疫疏漏百出，中央急進駐台中救火有成，經過15天禁制期，讓疫情成功控制在單一案例豬場，今宣布明（6日）起2階段解封，終於有豬肉可吃也讓民眾鬆一口氣。但台中市議員黃守達指出，天佑台灣，但「事情還沒告一段落」，這起風暴暴露出盧市府諸多明顯疏失，甚至有違法之嫌，「得過且過的盧市府勢必要有人負起責任」。

台中爆非洲豬瘟疫情成台灣破口，中央急滅火，經過15日豬隻禁運、禁宰等防疫措施後，中央災害應變中心今宣布，已達到非洲豬瘟清零目標，禁運宰令將自明日起2階段解封，明日中午12時將先恢復活豬運載，後天（7日）零時起則全面恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，不過仍禁止廚餘養豬，各豬肉攤商也須在明日中午12時前完成清消作業。

黃守達指出，禁運禁宰將於明後天解除，溫體豬即將重回市場，天佑台灣，感謝所有防疫團隊的努力，但事情還沒告一段落，台中市府團隊自爆發非洲豬瘟疫情以來，從廚餘蒸煮稽查、豬隻採檢通報、廚餘去化、案場管制、清消作業，全都有明顯疏失，甚至有違法之嫌，若不正視錯誤，惡夢恐一再重演，事件成影響全台的風暴，「勢必要有人負起責任」。

他強調，盧市府的得過且過、盧市長的剛愎傲慢，導致犯下一連串低級錯誤，讓防疫工作變得更加艱鉅，第一線防疫人員疲於奔命，促盧市府不要再粉飾太平，「該下台的人就下台吧」。

黃守達說，這波疫情風暴下，除豬肉攤商外，更有許多豬肉製品及小吃業者遭受衝擊，現行補貼顯然不足以彌補損失，市府應立即全面盤點，並研擬補助機制，提出更具針對性的振興方案，協助傳統市場、商圈、夜市等庶民經濟重振買氣。

此外，黃守達指出，現階段仍然禁止廚餘養豬，未來台中養豬產業如何調整？廚餘政策如何修正？還有哪些SOP失靈的系統性危機？台中市府須重新審視弊病與緊急應變的措施。

