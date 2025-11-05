台灣海纜又出事？ 傳6條被割斷、3條故障 數發部回應了

海底電纜施工示意圖。（資料照）

台灣對外網路聯繫仰賴海纜連接，過去就不時發生中國船惡意破壞，網上也常有類似假消息流傳，意圖掀起輿論抨擊。最近又有人謠傳我國內外海纜同時有3條故障、被割斷6條，數位發展部特地出來澄清，強調並無相關情事發生。

數發部今天針對網傳我國國內萬海纜同時有3條故障、被割斷6條一事做出澄清，「首先，目前待修復海纜為3條，並無6條被割斷情形。

請繼續往下閱讀...

迄11月4日，我國待修復之海纜為3條，其中1條為國內海纜（臺馬二號），另2條為國際海纜（24海浬外）（EAC1、TSE-1）。另有APG、APCN2、SJC2等3條國際海纜（24海浬外）安排計畫性維修。目前待修復之海纜均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響，僅於尖峰時段可能造成部分連線有少許延遲現象。」

「第二，海纜障礙成因不一，政府持續強化通信韌性。依據近5年所接獲之海纜障礙通報，海纜中斷原因約八成是人為因素所造成，主要原因包括『船錨勾損』、『漁撈作業』及『抽砂船作業』等，另有約兩成則是自然老化及地震等自然因素所致。對此，數發部已透過『事前強化偵測』、『事中即時應變』，以及『事後加速修復』等三個面向的策略，加強海纜通訊韌性；並秉持『備援再備援』的原則，布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及增設海纜，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。呼籲民眾切勿輕信網路傳言及散布不實資訊。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法