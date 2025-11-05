軍民同心、攜手重建！顧立雄頒樺加沙救災紀念章 101官兵代表接受

國防部長顧立雄5日主持「樺加沙颱風救災有功官兵表揚大會」，向101位官兵代表頒發紀念章。（國防部提供）

強颱樺加沙颱風重創花蓮地區，國軍官兵積極投入救災，與來自全國各地的志工合體為「鏟子超人」，享譽國際。國防部長顧立雄今（5日）下午在國防部博愛大樓主持「樺加沙颱風救援有功官兵」表揚大會，親自頒發救災紀念章予陸、海、空軍等101位官兵代表，表彰他們在颱風侵襲期間，第一時間投入救援，展現國軍「保國衛民」的核心價值。

國防部今天透過新聞稿指出，為表彰救災官兵在崗位上克盡職責，給予國人全方面的守護，顧立雄今親自為101位救災官兵代表頒發「0924樺加沙颱風國軍救災紀念章」。此次紀念章以圓形徽章為主體，中央刻劃軍人背負受災民眾、全力搶救的身影，搭配颱風渦旋與群山背景，象徵「軍民同心、攜手重建」的精神。

會中，官兵代表發表救災感言，光復鄉民眾代表亦上台致詞，表達對國軍最深的感謝。來自光復國小的馬惠珠女士，其住家遭洪水吞噬，淤泥深達60公分，她特別感謝花防部指揮官在勘災後立即指派國軍弟兄，並結合「鏟子超人」的義舉，才能迅速完成清淤。

全民一心 校園21天復原如奇蹟

花蓮光復商工校長陳德明也說，學校在國軍攜帶重型機具與各界義助團體進駐後，僅21天就奇蹟似地讓學生們重返校園，這份重生的力量來自「全民一心」的團結，也來自國軍弟兄的不畏艱難，官兵不只是災害救援的英雄，更是光復鄉民和所有學子們心中的榜樣。

為展現軍民深厚情誼，陳德明也特別回贈一頂帽子予陸軍步兵101旅陳保宏士官長，呼應陳士官長在救災期間贈帽予當地小朋友的善舉，象徵「希望的傳遞」，展現軍民深厚情誼。

顧立雄致詞時表示，在災情發生的第一時間，國軍立即啟動應變機制，第2作戰區指揮官立即指揮部隊投入救援；隨後第3、4、5作戰區亦採梯次輪替方式增援，與熱心民眾組成的「鏟子超人」共同攜手，秉持「救災視同作戰」與「使命必達」的精神，使災害被控制在最小範圍。

顧立雄向現場官兵感性說道，「因為有你們，即時馳援，苦民所苦，才能使災害被控制在最小範圍；因為有你們，跨區增援，分秒必爭，才能在最短時間內讓民眾回復正常生活；因為有你們，通宵達旦，持續投入，以行動展現『軍民同心，守護家園』的真諦」。

退伍前放棄積假 自願跟隨部隊救災

顧立雄也特別表揚了許多令人動容的故事。例如，前陸軍蘭指部義務役呂承恩一兵，放棄了退伍前的十天積假，自願跟著部隊前往光復鄉救災，並發揮外語專長協助國際記者報導；陸軍步兵101旅陳保宏士官長，在完成一天辛勞的任務後，將自費購買的迷彩叢林帽贈送給當地小朋友，這個溫暖的舉動，象徵著國軍對國人無聲卻堅定的承諾。

顧立雄強調，每位救災官兵都在自己的崗位上克盡職責，期勉全體官兵持續向國人傳達「肩並肩，就有無限力量」的意念，給予國人全方面的守護。

表揚大會中，除由心戰大隊施崴竣少校獻唱自創曲「守護的光」，同時亦播放軍聞社製作的救災紀實影片，重現官兵深入災區、執行任務，以及光復鄉民致謝的感人畫面，顧立雄更帶領與會貴賓，參觀「0924樺加沙颱風救災紀實」攝影展。展出內容區分「即時馳援，苦民所苦」、「跨區增援，分秒必爭」、「通宵達旦，保國安民」、「肩並肩，就有無限力量」等8大主題，真實記錄了國軍與民眾攜手重建家園的每一刻。

0924樺加沙颱風救災紀念徽章。（國防部提供）

陸軍第十軍團士官長陳保宏將個人自購的漁夫帽贈予受災戶的小妹妹，花蓮光復商工校長陳德明回贈陳保宏帽子，象徵傳遞感謝。（國防部提供）

