    首頁 > 政治

    綠營「類初選」協調彰縣長人選 林世賢支持：對照藍白更有說服力

    2025/11/05 19:52 記者張聰秋／彰化報導
    彰化市長林世賢（左1）用行動爭取民進黨明年彰化縣長提名，他支持「類初選」機制內參民調再協調。（記者張聰秋攝）

    彰化市長林世賢（左1）用行動爭取民進黨明年彰化縣長提名，他支持「類初選」機制內參民調再協調。（記者張聰秋攝）

    民進黨選對會決議，明（2026）年彰化縣長提名人選將循「類初選」機制，先做黨部內參民調，再協調出最具競爭力人選，相關時程仍待討論。對此，彰化市長林世賢說，這是最公平的方式，他絕對支持。

    林世賢表示，用公平、公正的民調當基礎會讓人信服，如果可以採取「對比式」民調，與國民黨、民眾黨潛在人選對照，說服力更強；自家人「互比式」民調會讓國民黨有見縫插針機會，未必能呈現真正的民意。除了民調，更應委由媒體學者舉辦公開辯論會，各自論述經營縣政理念，辯論比高下更公平。

    做過1屆縣議員與2屆彰化市長的林世賢，政治路往更上一層樓邁進的企圖心強，去（2024）年新春賀年和宣揚市政建設看板就已出現在彰化市街頭，很多南彰化活動場合，都可見林世賢身影，今年全彰各地也都有看板。

    林世賢說，他深知彰化縣要改變就要靠產業轉型，像無人載具產業就是彰化產業升級的絕佳機會，更是吸引國際大廠進駐彰化，扭轉人口外流、提升薪資水平的關鍵，他能明確勾勒彰化縣發展，會讓彰化更好。

    相關新聞請見︰

    民進黨彰縣長提名「類初選」決勝負 黃秀芳：努力爭取勝出

    民進黨彰化縣長採內參民調後協調 陳素月：尊重黨中央

    彰化市長林世賢（前左2）爭取民進黨縣長提名，走遍全彰，喊出彰化發展無人機具產業的必要性。（記者張聰秋攝）

    彰化市長林世賢（前左2）爭取民進黨縣長提名，走遍全彰，喊出彰化發展無人機具產業的必要性。（記者張聰秋攝）

