日本傳熊害》台東議員示警黑熊逼近淺山 縣府：學習與熊和平共處

近期日本各地頻傳熊闖入市區攻擊民眾、造成嚴重死傷的「熊災」事件，引發國際社會高度關注，這股警惕風潮也吹向台東縣議會。在今天的質詢中，縣議員陳宏宗與古志成接力發聲，強調儘管台東尚未發生黑熊致死事件，但縣府必須借鑑國際經驗、未雨綢繆，加速建構對縣民的人身安全保障網。

古志成指出，黑熊活動範圍已從深山下探至淺山及部落周邊，甚至有黑熊已下到海拔不到200公尺的部落，如斑鳩地區，他強調，部落居民現在「看到特別多」，擔憂黑熊攻擊雞，一旦攻擊人，不堪設想。

陳宏宗則以日本近來慘痛經驗為引，提醒台東縣府，黑熊族群擴大後，人與熊的緩衝地帶正在消失。他說，人一旦被黑熊咬傷，「骨頭都碎掉了」，呼籲政府不要等到發生「傷到人了、有死人了」才開始警覺。

面對議員的警示，台東縣農業處長許家豪回應，縣府已與林保署台東分署展開合作。他坦承，中央農業部的「生態服務給付」目前僅涵蓋農損（如蜂箱、雞舍被破壞），對於人身傷害，中央尚未納入補助範圍，將加速研議保險方案並持續向中央爭取，同時也呼籲山區居民及登山遊客務必提高警覺，勿隨意餵食或接觸黑熊。

縣府強調，唯有共同學習與「有熊國度」和平共處的必要知識，才能真正做到「未雨綢繆」，守護縣民生命財產安全。

