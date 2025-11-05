為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台人領中國身分證國台辦稱「合法權利」 綠委：被除籍剛好而已

    2025/11/05 19:03 記者陳鈺馥／台北報導
    有台灣民眾在中國設籍或領用中國護照，內政部移民署近日通報戶政機關廢止約50人的台灣戶籍。中國國台辦今天嗆聲，這是民進黨當局製造「綠色恐怖」的又一罪證。（翻攝直播）

    有台灣民眾在中國設籍或領用中國護照，內政部移民署近日通報戶政機關廢止約50人的台灣戶籍。中國國台辦今天嗆聲，這是民進黨當局製造「綠色恐怖」的又一罪證。（翻攝直播）

    有台灣民眾在中國設籍或領用中國護照，內政部移民署近日通報戶政機關廢止約50人的台灣戶籍。中國國台辦今嗆聲，這是民進黨當局製造「綠色恐怖」又一罪證；立委反批，申領中國身分證，被除籍是剛好而已，國台辦不要亂扣帽子、胡說八道。

    國台辦發言人張晗指稱，台灣同胞申領中國相關身分證件是其合法權利，有關申領情況及證件資訊依法受到嚴格保護。

    張晗聲稱，民進黨當局有關行為是剝奪台灣同胞正當權益、製造「綠色恐怖」的又一罪證，必將遭到廣大台胞強烈反對和堅決抵制。

    對此，民進黨立委王美惠今受訪表示，台灣民眾領用中華人民共和國的身分證件，是對不起中華民國台灣，依法本來就須註銷台灣籍，廢止其台灣身分。

    王美惠批評，這些人不認同自己國家，還去申領中國身分證，被除籍只是剛好而已。國台辦的說詞顛倒是非、亂扣帽子，哪裡有綠色恐怖，中共不要胡說八道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播