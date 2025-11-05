台人領中國身分證國台辦稱「合法權利」 綠委：被除籍剛好而已

有台灣民眾在中國設籍或領用中國護照，內政部移民署近日通報戶政機關廢止約50人的台灣戶籍。中國國台辦今天嗆聲，這是民進黨當局製造「綠色恐怖」的又一罪證。（翻攝直播）

有台灣民眾在中國設籍或領用中國護照，內政部移民署近日通報戶政機關廢止約50人的台灣戶籍。中國國台辦今嗆聲，這是民進黨當局製造「綠色恐怖」又一罪證；立委反批，申領中國身分證，被除籍是剛好而已，國台辦不要亂扣帽子、胡說八道。

國台辦發言人張晗指稱，台灣同胞申領中國相關身分證件是其合法權利，有關申領情況及證件資訊依法受到嚴格保護。

張晗聲稱，民進黨當局有關行為是剝奪台灣同胞正當權益、製造「綠色恐怖」的又一罪證，必將遭到廣大台胞強烈反對和堅決抵制。

對此，民進黨立委王美惠今受訪表示，台灣民眾領用中華人民共和國的身分證件，是對不起中華民國台灣，依法本來就須註銷台灣籍，廢止其台灣身分。

王美惠批評，這些人不認同自己國家，還去申領中國身分證，被除籍只是剛好而已。國台辦的說詞顛倒是非、亂扣帽子，哪裡有綠色恐怖，中共不要胡說八道。

