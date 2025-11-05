會晤菲律賓參議員 林佳龍：期待台菲持續攜手為區域和平努力

菲律賓參議員龐吉立南（中）10月30日至11月4日訪台，3日會晤我國外交部長林佳龍（右）。（圖擷取自林佳龍臉書）

菲律賓參議員龐吉立南（Francis Pancratius “Kiko”Pangilinan）10月30日至11月4日訪台，3日會晤我國外交部長林佳龍。林佳龍表示，台菲雙邊互動日益密切，且同為第一島鏈民主夥伴，期待雙方持續攜手，為區域和平繁榮共同努力。

林佳龍表示，近年隨著國際經貿局勢快速變化，台菲雙邊互動日益密切，外交部持續推動「榮邦計畫」下的「台菲經濟走廊計畫」，對接菲國農業政策與擴大雙邊農業合作計畫，推動示範場域建立並強化雙邊人才培育與交流，以協助提升菲國糧食安全。

林佳龍指出，龐吉立南長期關注農業發展，並分享菲國政府在總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）帶領下，逐步提升對農業領域的重視，台菲兩國在農業領域具有極大的合作潛力，期盼台灣能深化參與菲國農業改革。菲方也盼借鏡我國農會組織與農業推廣經驗，作為未來政策參考。

林佳龍進一步說明，台灣透過「台菲經濟走廊計畫」積極對接美國、日本及菲律賓共同推動的「呂宋經濟走廊」，外交部並於今年8月促成台灣企業代表團與美方組團赴當地考察投資環境，期盼拓展第三地合作機會，雙邊在經貿、農漁業、勞工、科技、醫衛、教育及災防援助等領域深化合作關係。

科技產業方面，林佳龍強調，台灣是全球領先的晶圓製造中心，菲律賓則是封裝測試重鎮，雙方在半導體產業具高度互補性。

林佳龍也說，菲律賓是台灣前十大貿易夥伴，期盼透過龐吉立南的影響力，協助推動菲國參議院儘速通過「台菲避免雙重課稅協定」（ADTA），並洽簽「經濟合作協定」（ECA），以深化雙邊經濟安全合作，打造更具韌性的非紅供應鏈。

