    首頁 > 政治

    馬政府官員也不挺！藍白「停砍年金」陳炳煇問小草：年輕人不反彈？

    2025/11/05 18:55 即時新聞／綜合報導
    曾在馬政府擔任行政院科技會報辦公室執行秘書、台大機械工程學系終身特聘教授陳炳煇。（資料照）

    立法院司法法制委員會今（5日）排審國民黨立委提出的多項公教退休年金停砍法案。對此，曾在馬政府擔任行政院科技會報辦公室執行秘書、台大機械工程學系終身特聘教授陳炳煇發聲，表示雖然自己再3年就要退休，但他反對藍白年改提案，他也質問：「民眾黨年輕人您們怎會不反彈？」

    陳炳煇今日在臉書發文表示，他是再過三年就要退休的大學教授，「我反對藍白的年改提案」。陳炳煇指出，若停砍所得替代率，只會讓公教退休撫卹基金破產，屆時只能由國家由稅金來撥補。而這些經費應該用來改善在職公教人員的薪水與福利。

    「民眾黨不是一直在講相對剝奪感嗎？竟然對停砍所得替代率無感？」陳炳煇說，他退休後第一年可以領的退休金，應該接近現在國民平均經常性薪資的1.9倍以上。他的所得替代率是77.4%，若有調降會到62.3%。但直到第十年，還是在1.5倍以上。

    他也不解發問，大家壽命愈來愈長，人口愈來愈少，更少的年輕人要養更多的退休人員，「這樣公平嗎？民眾黨年輕人您們怎會不反彈？」

