為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    嘉市明年編5500萬擬普發春節敬老金 王浩盼用在青年就業補助

    2025/11/05 19:22 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市議員王浩認為應擴大補助青年就業。（王浩提供）

    嘉義市議員王浩認為應擴大補助青年就業。（王浩提供）

    考量物價上漲、美國祭出關稅政策衝擊產業等因素，嘉義市政府社會處編列2026年「老人春節禮金」預算，總經費5500萬元，規劃65歲以上每人普發1000元，已送交議會進行審議。市議員王浩認為，許多年輕人月薪不到4萬元，建議該筆預算可運用在補助青年就業，擴大現行「青職嘉薪」政策，讓更多青年勞工受益。

    王浩表示，許多年輕人在嘉市就業月薪不到4萬元，市府編列100多萬元執行「青職嘉薪」，補助月薪介於2萬8590元至4萬元的嘉市就業18至29歲青年每月3000元，最長可申請獲補助1年，然而如運用5500萬元擴大該政策，可磁吸青年留在嘉市。

    市議員鄭光宏今質詢時，關心春節禮金發放時程？發放辦法？是否排富？設籍條件？

    社會處長李思賢說，預算如經議會審議通過，老人春節禮金預計明年農曆年前發放，發放辦法正研擬中，基本上不排富、設籍條件需在6個月以上，預計會有超過5萬名65歲以上長者受惠，希望讓大家共享這幾年來嘉義市經濟成長的成果。

    鄭光宏說，不管是老人春節禮金1000元或議會提案利用歲計賸餘普發現金3000元，只要不舉債都不反對，尤其美國對等關稅公布、消費性通膨嚴重，加上丹娜絲颱風重創市區，普發現金除可紓解弱勢家庭燃眉之急，更有利提振消費與經濟，他樂觀其成。

    嘉義市議員鄭光宏認為，市府擬發春節敬老金，是否排富？發放時程？應事先規劃、說明。（鄭光宏提供）

    嘉義市議員鄭光宏認為，市府擬發春節敬老金，是否排富？發放時程？應事先規劃、說明。（鄭光宏提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播