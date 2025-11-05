嘉市明年編5500萬擬普發春節敬老金 王浩盼用在青年就業補助

嘉義市議員王浩認為應擴大補助青年就業。（王浩提供）

考量物價上漲、美國祭出關稅政策衝擊產業等因素，嘉義市政府社會處編列2026年「老人春節禮金」預算，總經費5500萬元，規劃65歲以上每人普發1000元，已送交議會進行審議。市議員王浩認為，許多年輕人月薪不到4萬元，建議該筆預算可運用在補助青年就業，擴大現行「青職嘉薪」政策，讓更多青年勞工受益。

王浩表示，許多年輕人在嘉市就業月薪不到4萬元，市府編列100多萬元執行「青職嘉薪」，補助月薪介於2萬8590元至4萬元的嘉市就業18至29歲青年每月3000元，最長可申請獲補助1年，然而如運用5500萬元擴大該政策，可磁吸青年留在嘉市。

市議員鄭光宏今質詢時，關心春節禮金發放時程？發放辦法？是否排富？設籍條件？

社會處長李思賢說，預算如經議會審議通過，老人春節禮金預計明年農曆年前發放，發放辦法正研擬中，基本上不排富、設籍條件需在6個月以上，預計會有超過5萬名65歲以上長者受惠，希望讓大家共享這幾年來嘉義市經濟成長的成果。

鄭光宏說，不管是老人春節禮金1000元或議會提案利用歲計賸餘普發現金3000元，只要不舉債都不反對，尤其美國對等關稅公布、消費性通膨嚴重，加上丹娜絲颱風重創市區，普發現金除可紓解弱勢家庭燃眉之急，更有利提振消費與經濟，他樂觀其成。

