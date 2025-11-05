民進黨擬推陳品安出戰苗栗縣長 鍾東錦回應了

苗栗縣議員陳品安。（圖由陳品安提供）

民進黨佈局2026年地方選舉，今（5日）召開選對會，在下屆苗栗縣長選舉部分，傾向提名苗栗縣議員陳品安。對此，陳品安略感吃驚，但表示感謝黨中央的信任與看重，一切以黨中央的決策為主，強調「如果主席與中央有需要我出戰，為了大局，我會勇於承擔責任。」

對此，尋求連任的國民黨籍苗栗縣長鍾東錦，肯定陳品安是優秀的議員，不過，鍾東錦表示，不管對手是誰？他都是全力以赴，目前他就是做好縣政，爭取縣民的支持與認同。

多年來與陳品安攜手，共同為苗栗民主奮鬥的無黨籍苗栗縣議員曾玟學，也肯定陳品安是個學養專業兼具的優秀議員人才，表示若陳品安願意承擔，他定會全力支持。

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦也肯定陳品安於議員期間監督縣政、為民服務的表現，並認為，苗栗是民進黨的艱困選區，若中央能提早完成提名或徵召，將有助地方黨部於選戰的進行，全黨公職人員也定會全力支持。

陳品安是律師出身，台灣大學財務金融學系管理學學士、科際整合法律學研究所法學碩士畢業，律師高考及格，曾任台北律師公會媒體公關組副秘書長。2018年參選通苑選區縣議員，初試啼聲就當選；2022年選舉獲該選區第一高票，當年她也與曾玟學共同擔任民進黨苗栗縣縣長候選人徐定禎競選總部發言人。

2022年選舉，陳品安（右一）與曾玟學（左一）共同擔任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（左二）的競選總部發言人。（資料照）

