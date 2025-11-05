「停砍公教年金」條文全數保留送協商 綠委批：審查只是過水

立法院司法及法制委員會今初審通過「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，有關停止公務人員退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員調薪而調整、退休所得隨消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等關鍵條文，均全數保留送交朝野黨團協商。（記者劉信德攝）

立法院司法及法制委員會今初審通過「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，有關停止公教退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員調薪而調整、退休所得隨消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等關鍵條文，均全數保留送交朝野黨團協商。民進黨立委批評會議主席、國民黨籍召委翁曉玲限制委員及官員僅能發言3分鐘，審查只是過水，企圖在1個月協商冷凍期後於院會強行表決。

司法委員會上午針對國民黨團、立委所提「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」等26案進行大體討論，朝野立委言詞交鋒後，翁曉玲於11時20分裁示休息，下午2時30分繼續審查，民進黨立委抗議要求繼續討論，未獲採納。

下午審查時，國民黨立委提案停止大體討論，經表決，出席9人，贊成6人、反對3人，翁曉玲裁示進入逐條審查，待審條文僅5條。

民進黨立委鍾佳濱表示，各政黨有各自立場，但目標應一致，就是不要讓公教基金破產。民進黨立委吳思瑤批評，藍白硬推「反年改」，對不起前總統馬英九，馬稱年金若不改革，未來將如同火車墜崖；而民眾黨委員對不起前主席柯文哲，柯曾痛罵「反年改」團體是王八蛋，民眾黨主席黃國昌也出賣過去自己的靈魂。

民進黨立委沈發惠也批評，國民黨立委「妖魔化」年金改革這幾個字，提及「混蛋」、「造成報考人數減少」等語，並扣民進黨帽子，指責欺負公教人員。沈並舉希臘、冰島案例，強調政府不是不會破產，「今天的氣氛猶如過去審查國會擴權法案，你們心意已決，動員來表決就過了，這是最不好的事。」

「修法和不修法之間的差異到底為何？」國民黨立委王鴻薇指出，不修的話依照銓敘部數據，公務人員是到2049年破產，修法的話提早4年到2045年，屆時會讓公務員領不到？事實上，政府負最終財務責任，提早4年少挹注2800億元，要分20年撥補4460億元，每年差別是223億，民進黨委員講得好像天要塌下來，言過其實，現在台電虧損已達4500億，且還不是分20年撥補。

吳思瑤則痛批，「王鴻薇委員的發言我真是嘆為觀止！您對於退撫基金設計原理完全是錯誤解讀，基金應是公教人員和政府共同提撥，不是愛怎麼花就怎麼花，慷國家之慨，這是你們對退撫基金的謬誤。」

經討論，朝野立委及官員對於所有條文均無法達成共識，翁曉玲最終裁示全數條文、相關附表、附帶決議等，都保留送交朝野黨團協商。

