為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    活豬明解封 卓榮泰：預計11/8起市場開始供應溫體豬

    2025/11/05 18:02 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今（5）日在臉書表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計8日星期六，市場就會開始供應溫體豬。（圖由卓榮泰臉書提供）

    行政院長卓榮泰今（5）日在臉書表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計8日星期六，市場就會開始供應溫體豬。（圖由卓榮泰臉書提供）

    全台豬肉禁令至明天中午12時解除，行政院長卓榮泰今（5）日在臉書表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計8日星期六，市場就會開始供應溫體豬；另外在查核、監控、法令完備前，仍先禁止廚餘養豬。

    根據農業部長陳駿季下午宣布，活豬明天中午12時後可運送，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。

    卓榮泰在臉書表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，市場預計在8日星期六開始供應溫體豬。為確保開市一切順利，政府已啟動擴大清消，解禁後仍必須持續嚴格落實各項防疫工作。

    卓榮泰指出，另外，在達成三要件以前，政府將維持禁用廚餘養豬政策，並於這週五（11/7）開放從業人員及業者的各項輔導補助方案申請。

    卓榮泰強調，這些年大家辛苦累積的防疫成果，絕不容任何人破壞！中央與地方都必須按照規定，更加嚴格落實各項防疫工作。也請全民一起，共同守護台灣豬產業！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播