活豬明解封 卓榮泰：預計11/8起市場開始供應溫體豬

全台豬肉禁令至明天中午12時解除，行政院長卓榮泰今（5）日在臉書表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計8日星期六，市場就會開始供應溫體豬；另外在查核、監控、法令完備前，仍先禁止廚餘養豬。

根據農業部長陳駿季下午宣布，活豬明天中午12時後可運送，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。

卓榮泰在臉書表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，市場預計在8日星期六開始供應溫體豬。為確保開市一切順利，政府已啟動擴大清消，解禁後仍必須持續嚴格落實各項防疫工作。

卓榮泰指出，另外，在達成三要件以前，政府將維持禁用廚餘養豬政策，並於這週五（11/7）開放從業人員及業者的各項輔導補助方案申請。

卓榮泰強調，這些年大家辛苦累積的防疫成果，絕不容任何人破壞！中央與地方都必須按照規定，更加嚴格落實各項防疫工作。也請全民一起，共同守護台灣豬產業！

