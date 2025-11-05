強闖「反年改」限制綠委發言 翁曉玲又吐驚句：充分討論是惡習！

會議主席翁曉玲裁示發言登記並限制時間三分鐘。（記者劉信德攝）

立法院司法法制委員會今天（5日）排審國民黨立委提出的多項公教退休年金停砍法案，擔任主席的藍委翁曉玲居然限制民進黨立委發言時間，甚至稱充分討論是過去的「惡習」，讓外界看傻眼。

藍白打算強行將年金反改革相關法案送出委員會，司法委員會主席翁曉玲新創「遊戲規則」，要求法案逐條討論時，想要發言的人必須先登記，而且只有3分鐘能夠發言。政治工作者周軒忍不住砲轟，司法委員會至少在過去3屆從未出現此等狀況，尤其年金改革這麼重要的議題，條文每一個字都事關整個國家的穩定，「請問翁曉玲大主席是憑什麼管控妳的立院同事對法條發表意見的時間？如果你們今天要推的這個法案，道理這麼站得住腳，法條如此完美無缺，為什麼怕人家發言呢？為什麼怕大家多多討論呢？」

更荒謬的是，綠委們當場提出抗議，但翁曉玲竟稱「我想我擔任司委會的這個新召委，應該要有新氣象，所以過去的舊習、惡習，不應該再延續……」，在場綠委聽到後氣炸，馬上打斷翁曉玲，質問「充分討論是惡習喔？充分討論是惡習，你們接受這種說法嗎？」翁曉玲不敢正面回答，藍委羅智強直接蠻橫要求把綠委的麥克風關掉。

網友們看到此情此景紛紛怒斥，「真的垃圾立委」、「不討論就強過，這個才叫獨裁！」、「32比0後果，全民買單」、「民主這種充分討論是陋習，獨裁專制才是藍白共產黨要的？」、「沒有民意基礎的最囂張」、「為何都沒民意基礎的人當召委啊！立委都沒人了嗎！」、「翁上人適合去中國當人代和政協委員，只要舉手跟拍手就好」。

相關新聞請見：藍白強闖反年改 翁曉玲竟創「遊戲規則」限制綠委發言！

