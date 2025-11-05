被中國「終身追責」還遭小粉紅嗆怕不怕 沈伯洋：只擔心一件事

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中國日前以涉犯分裂國家罪，對民進黨立委沈伯洋立案偵查。國台辦發言人張晗今天說，無論身在何處，我們都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。對此，沈伯洋今日表示，會怕的人就不會在這個位置上，但今天國台辦表示要和國民黨一起推動兩岸統一大業，「國民黨都做到這個份上了，台灣人卻沒有足夠認識，這才是令人擔心的地方。」

沈伯洋今日在臉書發文表示，今天國台辦宣布兩件事，第一件事，是要和國民黨一起推動兩岸統一大業。第二件，是要針對沈伯洋本人「終身追責」。沈伯洋認為，中國這種「聲明」，有跟沒有都一樣，因為在一個會隨時亂抓人的政權裡，追責本身沒有任何法律或道德意義。「然後小粉紅不要一直問別人怕不怕，怕的人就不會站在這個位子，笑死。」

不過，沈伯洋也指出他擔心之處，他表示：「國民黨都做到這個份上了，台灣人卻沒有足夠認識，這才是令人擔心的地方。」

中國國台辦今（5日）表示，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨在內的台灣各政黨、人士，為國家謀統一。不少網友對此表示：「國民黨就是中共同路人！國民黨不倒台灣不會好！」、「中共國冥黨」、「然後還不承認自己是中共同路人」。

