為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    最強電火球20秒錄音相挺 邱議瑩感謝蘇貞昌二度獻聲

    2025/11/05 17:28 記者王榮祥／高雄報導
    爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩團隊，今公布「最強電火球挺最有爆發力候選人」的20秒錄音檔，力挺邱議瑩接棒陳其邁，邱議瑩感謝蘇貞昌二度獻聲。圖為邱議瑩（右2）年初新書發表會，前行政院長蘇貞昌為新書站台。（資料照）

    爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩團隊，今公布「最強電火球挺最有爆發力候選人」的20秒錄音檔，力挺邱議瑩接棒陳其邁，邱議瑩感謝蘇貞昌二度獻聲。圖為邱議瑩（右2）年初新書發表會，前行政院長蘇貞昌為新書站台。（資料照）

    爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩團隊，今公布「最強電火球挺最有爆發力候選人」的20秒錄音檔，力挺邱議瑩接棒陳其邁，邱議瑩感謝蘇貞昌二度獻聲。

    音檔中蘇貞昌提到，「國民黨已經確定是一個女性候選人，民進黨的提名也要想好」，並強調這次選舉很重要，看好資深、口才好、有行政經驗又最有爆發力的邱議瑩，會是接棒陳其邁的最有力人選。

    邱議瑩則感謝蘇貞昌二度獻聲，笑稱上次蘇院長的錄音，讓接到電話的民眾感到驚奇「真的是蘇貞昌嗎？」當時還在社群引起討論，因此這次再度請出蘇院長，讓蘇院長的招牌嗓音幫忙拉票。

    邱議瑩提到自己父親當年在對抗威權時，成為美麗島事件受難人，蘇貞昌當時正是美麗島案辯護律師，兩家因此結下不解之緣，此後她隨蘇貞昌腳步踏入政壇，經過兩屆國大代表和5屆立法委員歷練，「蘇院長認為要對決國民黨推出的女性候選人，我的戰鬥力和魄力會是那個最好的人選」。

    她也提到蘇院長上任行政院長時，和時任行政院副院長的陳其邁一起，雷厲風行的替台灣守住非洲豬瘟和武漢肺炎，這樣的魄力和精神將會是她未來延續陳其邁市長政策，持續推動市政、引領高雄向前的榜樣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播