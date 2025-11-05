最強電火球20秒錄音相挺 邱議瑩感謝蘇貞昌二度獻聲

爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩團隊，今公布「最強電火球挺最有爆發力候選人」的20秒錄音檔，力挺邱議瑩接棒陳其邁，邱議瑩感謝蘇貞昌二度獻聲。圖為邱議瑩（右2）年初新書發表會，前行政院長蘇貞昌為新書站台。（資料照）

爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩團隊，今公布「最強電火球挺最有爆發力候選人」的20秒錄音檔，力挺邱議瑩接棒陳其邁，邱議瑩感謝蘇貞昌二度獻聲。

音檔中蘇貞昌提到，「國民黨已經確定是一個女性候選人，民進黨的提名也要想好」，並強調這次選舉很重要，看好資深、口才好、有行政經驗又最有爆發力的邱議瑩，會是接棒陳其邁的最有力人選。

請繼續往下閱讀...

邱議瑩則感謝蘇貞昌二度獻聲，笑稱上次蘇院長的錄音，讓接到電話的民眾感到驚奇「真的是蘇貞昌嗎？」當時還在社群引起討論，因此這次再度請出蘇院長，讓蘇院長的招牌嗓音幫忙拉票。

邱議瑩提到自己父親當年在對抗威權時，成為美麗島事件受難人，蘇貞昌當時正是美麗島案辯護律師，兩家因此結下不解之緣，此後她隨蘇貞昌腳步踏入政壇，經過兩屆國大代表和5屆立法委員歷練，「蘇院長認為要對決國民黨推出的女性候選人，我的戰鬥力和魄力會是那個最好的人選」。

她也提到蘇院長上任行政院長時，和時任行政院副院長的陳其邁一起，雷厲風行的替台灣守住非洲豬瘟和武漢肺炎，這樣的魄力和精神將會是她未來延續陳其邁市長政策，持續推動市政、引領高雄向前的榜樣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法