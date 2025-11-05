為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    挑戰3連霸! 南市議員蔡筱薇宣布尋求連任 公布願景藍圖

    2025/11/05 17:29 記者王俊忠／台南報導
    台南東區20多位里長與地方人士出面力挺市議員蔡筱薇。（記者王俊忠攝）

    台南市東區議員蔡筱薇今（5日）在巴克禮公園宣布尋求連任議員，並公布「東區PLUS+」4大區域願景藍圖，20多位里長、地方人士到場支持、齊呼「拚連任，推建設」口號。

    蔡筱薇表示，會繼續深入東區基層、傾聽民意，在實地調查基礎上規劃東區未來藍圖，務求政策貼近生活、落實執行。

    由於東區僅有5席市議員，泛綠為蔡筱薇（民進黨）與由基進黨轉無黨籍的李宗霖兩人，另3席曾之婕（無黨）、曾培雅與王家貞屬泛藍，民進黨空間受限。目前，除了蔡筱薇尋求連任，前議員陳金鐘、蔡旺詮都將捲土重來、立委王定宇也推子弟兵助理卓佩于參戰，蔡筱薇面臨黨內同志們的初選挑戰。

    蔡筱薇指出，自己歷任兩屆議員，具備完整的市政規劃能力與執行力，能把過去的經驗轉化為地方升級的具體方案，此次尋求蟬聯主軸定名為「東區PLUS+」，提出4大重點發展藍圖。

    1、南台南副都心新願景-竹篙厝2.0：關注南台南副都心車站專用區土地設定地上權案、好市多促參、台南市立醫院BOT案、小巨蛋BOT案等東區重大招商案，伴隨人口及生活機能提升，應同步規劃圖書館、特色公園等公共設施，提升居住品質，同時強化周遭路網串聯、打通東西向道路。

    2、都市綠意與商業量能共融典範-虎耀平實：關注平實轉運站及捷運藍線進度，改善周邊公共設施與休閒空間，爭取「平實路銜接至國道1號側車道」，不只能疏散小東路、裕農路尖峰時刻人車潮，二來市區南北向路線規劃將有全新選擇；另爭取「國1仁德交流道增設南下匝道接文山路進入虎尾寮區域」。

    3、公設多元的行政新核心-林森新市政：將東區東停28立體停車場導入多目標利用，設置忠孝里活動中心、商場、東區國民運動中心、東區戶政、東區公所進駐。原東區公所及戶政可留給崇學里、崇信里當里活動中心，全面提升行政效能與生活便利性，形成「林森新市政」的東區核心地帶。

    4、結合學術能量與文化創新輸出平台-成大特區：台南鐵路地下化後騰出的軌道空間，將成為東區文化新動脈。目前已完成圍下里前鋒路人行道整平、東門里青年路神學院通學步道、成大里東寧路西段騎樓整平，爭取推動東區衛民街接中西區衛民街，串聯沿線公E58公園、馬雅各青年公園、西竹圍之丘、知事官邸與教會公報社，打造東區連接中西區的「文創廊道散步平台」。

    台南東區20多位里長與地方人士出面力挺市議員蔡筱薇。（記者王俊忠攝）

