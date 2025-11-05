為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌年改立場「大轉彎」王婉諭：時力從未改變 改革不能走回頭路

    2025/11/05 17:03 記者林哲遠／台北報導
    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    藍白推動反年改法案，民眾黨主席黃國昌遭翻出過往大力支持年改的立場，遭諷「昨是今非」。時代力量黨主席王婉諭直言，從十年前到今天，黃國昌在年金議題上的立場大轉彎，民眾黨對於世代正義、年金改革的態度又是什麼？現在仍看不清楚他們核心思想，而時力態度清楚、立場清晰，改革絕對不能走上回頭路。

    黃國昌2016年12月30日在時代力量年金改革座談會上曾說：「時代力量全力支持年金改革，現在不做下一代就會遭殃。」隔年，6月14日更在臉書發文：「為了我們下一代的未來，這次改革一定要將『所得替代率』調整至合理的水準。」

    對此，王婉諭指出，從十年前到今天，黃國昌在年金議題上的立場大轉彎，原因是什麼？理由是什麼？作為政治人物，他有必要向大家說清楚。至於民眾黨對於世代正義、年金改革的態度又是什麼？老實說，「我到現在仍看不清楚他們核心思想，恐怕需要他們自己好好交代。」

    「時代力量的立場，從來就沒有改變過！」王婉諭說，時力支持年金改革，更要求世代正義的精神，應該要持續落實。

    王婉諭強調，此刻，全台超過240萬長輩的年金低於貧窮線，但立院卻優先處理停砍公教年金，這是非常不公平的一件事。時力不反對保障公教權益，但公共資源有限，改革必須有順序，在停砍公教年金前，應該先全面檢討年金制度，優先建立「基礎年金」，讓所有老人都有最低保障，才不會把壓力一層層轉嫁給三明治世代與下一代。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播