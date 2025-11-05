黃國昌年改立場「大轉彎」王婉諭：時力從未改變 改革不能走回頭路

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

藍白推動反年改法案，民眾黨主席黃國昌遭翻出過往大力支持年改的立場，遭諷「昨是今非」。時代力量黨主席王婉諭直言，從十年前到今天，黃國昌在年金議題上的立場大轉彎，民眾黨對於世代正義、年金改革的態度又是什麼？現在仍看不清楚他們核心思想，而時力態度清楚、立場清晰，改革絕對不能走上回頭路。

黃國昌2016年12月30日在時代力量年金改革座談會上曾說：「時代力量全力支持年金改革，現在不做下一代就會遭殃。」隔年，6月14日更在臉書發文：「為了我們下一代的未來，這次改革一定要將『所得替代率』調整至合理的水準。」

對此，王婉諭指出，從十年前到今天，黃國昌在年金議題上的立場大轉彎，原因是什麼？理由是什麼？作為政治人物，他有必要向大家說清楚。至於民眾黨對於世代正義、年金改革的態度又是什麼？老實說，「我到現在仍看不清楚他們核心思想，恐怕需要他們自己好好交代。」

「時代力量的立場，從來就沒有改變過！」王婉諭說，時力支持年金改革，更要求世代正義的精神，應該要持續落實。

王婉諭強調，此刻，全台超過240萬長輩的年金低於貧窮線，但立院卻優先處理停砍公教年金，這是非常不公平的一件事。時力不反對保障公教權益，但公共資源有限，改革必須有順序，在停砍公教年金前，應該先全面檢討年金制度，優先建立「基礎年金」，讓所有老人都有最低保障，才不會把壓力一層層轉嫁給三明治世代與下一代。

