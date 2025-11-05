為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨選對會拍板！ 蘇巧慧出戰新北市長

    2025/11/05 16:45 記者陳政宇／台北報導
    民進黨選對會今（5日）拍板，建議徵召立委蘇巧慧出戰新北市長。（資料照）

    雲林傾向提名劉建國 苗栗則是縣議員陳品安

    2026選舉戰鼓擂起，民進黨選對會今（5日）拍板，建議徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，並提報中執會通過，預計11月下旬正式提名。另據了解，雲林縣傾向提名立委劉建國、苗栗縣則傾向縣議員陳品安，但今天選對會中尚未拍板。

    民進黨選對會今天下午召開會議，據發言人吳崢轉述，選對會一致決議，將向中執會建議，徵召蘇巧慧參選2026新北市長，後續徵召提名作業待中執會確認後進行。

    據與會者透露，今天選對會中並未特別討論其他縣市，但雲林縣傾向提名劉建國，2022年曾挑戰角逐連任的雲林縣長張麗善，明年大選有望捲土重來。

    苗栗縣則傾向提名陳品安，據了解，陳品安則是律師出身，台灣大學財務金融學系管理學學士、科際整合法律學研究所法學碩士畢業，律師高考及格，曾任台北律師公會媒體公關組副秘書長。2018年初試啼聲就當選苗栗縣議員，2022年選舉更獲該選區第一高票，當時也曾擔任民進黨苗栗縣縣長候選人徐定禎競選總部發言人。

    此外，彰化縣目前有4人表態競逐，據悉，彰化將執行「類初選」，做黨部內參民調後協調，時程仍待討論。

    民進黨選舉對策委員會。（資料照）

