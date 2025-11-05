為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    德國首屆「柏林自由會議」11/10登場 蔡英文獲邀發表演說

    2025/11/05 16:45 記者陳昀／台北報導
    蔡英文前總統在主辦單位邀請下，將前往德國柏林出席首屆「柏林自由會議」（BerlinFreedomConference），並於10日發表演說。（圖擷取自活動官網）

    蔡英文前總統在主辦單位邀請下，將前往德國柏林出席首屆「柏林自由會議」（BerlinFreedomConference），並於10日發表演說。（圖擷取自活動官網）

    柏林自由週將於週末（8日）登場，蔡英文辦公室發言人蔡舒景今表示，蔡英文前總統在主辦單位邀請下，將前往德國柏林出席首屆「柏林自由會議」（BerlinFreedomConference），並於10日發表演說，蔡前總統期盼透過此行，深化台灣與德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。

    蔡舒景說明，蔡前總統即將出席參與的第1屆「柏林自由會議」，是由柏林邦政府、歐洲媒體集團AxelSpringer所屬自由基金會及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」（WorldLibertyCongress）共同舉辦。活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。

    柏林圍牆於1989年11月9日倒塌，象徵人們反抗不自由的勇氣與民主的勝利。每年11月初，柏林都會舉行紀念活動，慶祝民主重生與自由價值。今年活動擴大結合座談、展覽、電影放映、歷史導覽、工作坊等文化節目與國際論壇。

    柏林自由週 11月8日至15日舉行

    「柏林自由週」活動訂於11月8日至15日舉行，蔡英文將於10日在「柏林自由會議」中發表演說。該活動邀集來自40多國的政治、科技、文化與公民社會領袖，共同討論在威權主義復甦背景下，民主國家如何合作守護自由民主的生活方式，盼藉此擴大分享共同價值，並提出相應行動。

