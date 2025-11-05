出席首屆「全球城市觀光高峰會」 高閔琳：讓世界看見高雄

第一屆「全球城市觀光高峰會」上月底於韓國釜山舉行，共13國22座城市代表參加。（觀光局提供）

第一屆「全球城市觀光高峰會」上月底於韓國釜山舉行，共13國22座城市、逾1200位官員、城市領袖及觀光產業代表同場交流，高市觀光局長高閔琳代表高雄出席，透過市長圓桌會議、多場座談，積極讓世界看見高雄。

第一屆全球城市觀光高峰會（Global City Tourism Summit）由全球城市旅遊振興機構（Tourism Promotion Organization 簡稱TPO）與韓國釜山市政府、釜山觀光公社共同主辦，上月底於韓國釜山盛大舉行。

高市觀光局長高閔琳代表市府出席該盛會、並參與市長圓桌會議，與韓國、日本、法國、土庫曼、馬來西亞等13國22座城市、逾1200位政府官員、城市領袖及觀光產業代表交流，除強力宣傳高雄觀光魅力，更共同發表全球城市觀光聯合宣言。

高閔琳另與姊妹市釜山市政府進行雙邊會談，積極展現高雄推動永續觀光、邁向國際城市的強勁動能與競爭力，並藉由TPO之國際合作平台，積極分享高雄近年透過重塑城市國際形象、建立城市IP與活動品牌、智慧城市與演唱會經濟、永續生態旅遊及在地文化特色等觀光發展策略。

觀光局說明，全球城市觀光聯合宣言內容，主要是與會國共同承諾推動全球觀光政策實踐、融合創新科技、促進網絡合作及追求永續發展。

高閔琳表示，高雄作為港灣城市，擁有山海河港的多元資源，這次全球城市觀光高峰會與市長圓桌會議，不僅是觀光政策交流平台，更是高雄展現城市觀光實力與國際視野的重要舞台。

