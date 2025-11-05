為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林憶君籲中國展現格局 讓台灣循往例出席明年APEC

    2025/11/05 16:38 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨立委林憶君。（資料照）

    民眾黨立委林憶君。（資料照）

    亞太經濟合作會議（APEC）明年將由中國舉辦，中國外交部昨（4）日回覆外媒指出，我國能否參與明年APEC峰會的關鍵在於遵守「一中原則」；外交部長林佳龍則回應，中國附加條件已經違反承諾，將會協調理念相近國共同反制。對此，民眾黨立委林憶君呼籲，中方尊重台灣的主權地位，展現其誠意與格局。

    林憶君指出，台灣本來就是APEC的正式會員，理應享有原有的地位與權利，因此台灣按照既有模式持續參與毫無違和，不應受到任何國家企圖用政治因素阻擾的前提下限制參與，期盼台灣明年還是能依循往例模式參加出席APEC。

    林憶君強調，距離APEC峰會仍尚有一年的時間，希望賴政府要相信兩岸關係還是需要透過理性和平的交流與對話，積極推動兩岸在這段時間能夠持續溝通，建立「善的循環」，為兩岸共謀和平、為人民共謀福祉。

    林憶君重申，兩岸唯有建立在「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」這五個互相的基礎上，才能創造良性互動的空間，也才更有機會讓台灣能在平等、尊嚴的地位下參與APEC，共同創造亞太區域的穩定與繁榮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播