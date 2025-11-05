林憶君籲中國展現格局 讓台灣循往例出席明年APEC

民眾黨立委林憶君。（資料照）

亞太經濟合作會議（APEC）明年將由中國舉辦，中國外交部昨（4）日回覆外媒指出，我國能否參與明年APEC峰會的關鍵在於遵守「一中原則」；外交部長林佳龍則回應，中國附加條件已經違反承諾，將會協調理念相近國共同反制。對此，民眾黨立委林憶君呼籲，中方尊重台灣的主權地位，展現其誠意與格局。

林憶君指出，台灣本來就是APEC的正式會員，理應享有原有的地位與權利，因此台灣按照既有模式持續參與毫無違和，不應受到任何國家企圖用政治因素阻擾的前提下限制參與，期盼台灣明年還是能依循往例模式參加出席APEC。

林憶君強調，距離APEC峰會仍尚有一年的時間，希望賴政府要相信兩岸關係還是需要透過理性和平的交流與對話，積極推動兩岸在這段時間能夠持續溝通，建立「善的循環」，為兩岸共謀和平、為人民共謀福祉。

林憶君重申，兩岸唯有建立在「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」這五個互相的基礎上，才能創造良性互動的空間，也才更有機會讓台灣能在平等、尊嚴的地位下參與APEC，共同創造亞太區域的穩定與繁榮。

