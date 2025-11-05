為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    大巨蛋漏水大作戰! 遠雄佈「9萬公尺」防水膠帶 體育局持續監督

    2025/11/05 16:27 記者甘孟霖／台北報導
    體育局會同北市土木技師公會、遠雄會勘大巨蛋漏水。（台北市體育局提供）

    體育局會同北市土木技師公會、遠雄會勘大巨蛋漏水。（台北市體育局提供）

    台北市體育局今（5日）邀集台北市土木技師公會，會勘大巨蛋屋頂漏水改善情形。體育局表示，今日三方針對現行抓漏SOP進行檢視與討論，遠雄已經針對鈦板接縫處施作9萬米長防水膠帶，體育局將持續監督。

    遠雄巨蛋公司說明，較去年9月漏水情形相比，截至目前為止，屋頂接縫施作防水膠帶總長超過9萬米，檢修率達9成以上，導水盤體數量亦降減9成以上，在修繕作業上呈現階段性成果；現階段，亦導入GPS定位、熱顯像儀等科技方式，於室內協助尋找漏水點，並採用更高耐候性防水膠帶，擴大外屋頂加強修補範圍，以持續提升整體止漏效果。

    技師公會指出，大巨蛋屋頂採大面積鈦板曲面設計，接縫要完全密合具有相當挑戰，且水路容易四處流竄，使得抓漏難度提高。遠雄巨蛋公司目前已針對鈦板接縫處施作9萬米長的防水膠帶，並導入科技檢測方式找出漏水點，同時改用更高耐候性的防水膠帶材料，漏水影響範圍將逐步受控制。

    體育局表示，感謝公會專家協助提供專業意見，未來將持續密切監督改善狀況，並依約辦理，維護大巨蛋場館使用品質與安全。

    體育局會同北市土木技師公會、遠雄會勘大巨蛋漏水。（台北市體育局提供）

    體育局會同北市土木技師公會、遠雄會勘大巨蛋漏水。（台北市體育局提供）

    熱門推播