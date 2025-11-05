稱普發1萬登記為何要分流？ 小草無腦發言引鄉民砲轟！

普發1萬今起開放登記。（資料照）

普發現金1萬元「登記入帳」今（5日）起開放登記，身分證或居留證尾數分流，10日起全面開放登記，款項於11日晚上6點起陸續入帳，11日以後登記則於2個營業日內入帳。不過有小草卻在網上開砲，質問為何網站登記要分流？無腦發言遭大批網友砲轟。

普發現金終於開跑，今天上午8點起開放預登記，民眾備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。11月5日至9日採身分證字號或居留證號尾數分流，5日為尾數「0、1」，6日為「2、3」，7日為「4、5」，8日為「6、7」，9日為「8、9」，10日以後不限，13日起可查詢登記結果。

沒想到有自稱擁有19年電商經驗的小草在Threads上發文，「有誰可以告訴我，不都是網站登記為什麼要分流？大家可以想像上蝦皮或momo購物要分流嗎？到底為什麼要分流？到底？」該名小草還酸，民進黨政府就是能力不足才分流。

貼文一曝光，大批網友湧入砲轟，「19年電商經驗不知為何要分流？看來你待過的電商規模都不大」、「19年電商經驗，拿雙11購物平台跟普發網站比，真有趣」、「既然你有19年電商經驗，應該不難理解，雙11的時候任何一家大型平台都不會只靠單一物流單一方式出貨，否則絕對延遲到天荒地老，這種東西就叫『分流』」、「沒聽過DDOS？還是為批評而批評？公家機關比不上私人企業財大氣粗，伺服器沒那麼有力不是很正常嗎」、「不分流全部人湧進去登機癱瘓當機，你是不是又要罵政府廢物？」、「可以領到就好是有差那幾天嗎？連分流也要批評，是有多窮連一萬都急著拿到手」。

還有鄉民翻出武漢肺炎疫情期間，時任台北市長柯文哲推市場身分證尾碼採買分流措施，呼籲民眾出門採買記得帶身分證配合管理的市府新聞稿，狠酸「有誰可以告訴我，不都是買菜為什麼要分流？大家可以想像7-11、全家要分流嗎？到底為什麼要分流？到底？」，其他網友則跟著嘲諷「柯屁可以，別人不行啦！」

有小草質問為何登記入帳要分流，遭大批網友砲轟。（圖翻攝自Threads）

