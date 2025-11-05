歡慶海巡節台灣蝶王任形象大使 卓榮泰：希望118像119一樣深入民心

此次海巡署還特別邀請亞錦賽雙金游泳名將王冠閎（右）擔任「118海巡節形象大使」。（記者鄭景議攝）

迎接11月8日海巡節，海洋委員會海巡署今（5）日舉辦「118海巡節慶祝活動」，行政院長卓榮泰、海洋委員會主委管碧玲都出席，總統賴清德也發賀電致賀海巡弟兄。海巡署還特別邀請亞錦賽雙金游泳名將王冠閎擔任「118海巡節形象大使」。卓榮泰說，海巡節除了讓海巡弟兄多一天假期以外，也希望藉此讓海巡專線118深入人民心中，國人在海上遇到狀況時，海巡專線能像119一樣派上用場。

卓榮泰說，近日台灣遇上非洲豬瘟嚴峻挑戰，除了內部努力把疫情控制在台中地區之外，也不能忽略在來來往往的旅客與貨物流通之間，仍有一些不法的走私行為存在。海巡同仁長期在極端惡劣的環境中工作，冒著危險為國家、為人民奉獻，這樣的工作非常辛苦，「你們的投入、裝備、努力，都是不可磨滅的貢獻；你們就像超人一樣，讓國人由衷感動、也感到驕傲」。

卓榮泰也承諾，行政院將持續在預算、人力與跨部會協同上，提供海巡堅實的後盾，讓海巡同仁能以最佳裝備與完善福利，無後顧之憂地勇往直前，持續為國人打造更安全、更和平的海洋環境。

管碧玲則在致詞時大力感謝卓榮泰，她說，在卓榮泰的支持下，海巡署正邁向「第二波大轉型」的9年藍圖。此計畫將導入 AI 與科技、建構海空一體的智慧巡防系統，從傳統勤務邁向現代化與精銳化。卓榮泰不僅親自核定，更在前兩年預先備妥295億元防衛韌性預算。在中華民國海巡史上，今年是關鍵的一年，卓榮泰正是為這段歷史蓋下決定性印記的人。

慶祝活動還頒發工作表現績優的「模範海巡人員（單位）」、搜救任務貢獻卓越的「搜救英雄」及志願奉獻有高度熱忱的「服務績優海巡志工」等獎章，由卓榮泰及管碧玲親自頒獎，表達政府對海巡人員的最高敬意。

為了具體傳達「TEAM海巡、護台灣」，展現海巡同仁同心協力、共築堅不可破海上防線的精神，還特別邀請亞錦賽雙金游泳名將王冠閎擔任「118海巡節形象大使」，象徵運動家不畏挑戰的精神與海巡人面對風浪時不退縮、守護人民時全力以赴的精神相互呼應。

此次慶祝活動還頒發工作表現績優的「模範海巡人員（單位）」、搜救任務貢獻卓越的「搜救英雄」及志願奉獻有高度熱忱的「服務績優海巡志工」等獎章。（記者鄭景議攝）

卓榮泰表示，海巡節除了讓海巡弟兄多一天假期以外，也希望藉此讓海巡專線118深入人民心中。（記者鄭景議攝）

管碧玲致詞。（記者鄭景議攝）

