藍白強闖反年改 翁曉玲竟創「遊戲規則」限制綠委發言！

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

立法院司法委員會今天（5日）排審國民黨立委提出的多項公教退休年金停砍法案，政治工作者周軒稍早在社群透露，擔任主席的藍委翁曉玲新創「遊戲規則」，要求每人要發言需登記，而且還限時3分鐘，並直指「如果你們今天要推的這個法案，道理這麼站得住腳，法條如此完美無缺，為什麼怕人家發言呢？」

周軒今天下午在臉書發文，「司法法制委員會下午繼續審查藍白的『年金反改革』法案，為了遂行藍白這兩天強行出委員會的意志，主席翁曉玲居然新創了一個遊戲規則：法案逐條討論每人只能發言三分鐘，而且必須要先登記。」

「先別提立法院司法法制過去三屆（第八屆至第十屆）從來沒有出現過這種情況，年金這麼重要的議題，條文每一個字都事關整個國家的穩定，請問翁曉玲大主席是憑什麼管控妳的立院同事對法條發表意見的時間？」

周軒酸：「如果你們今天要推的這個法案，道理這麼站得住腳，法條如此完美無缺，為什麼怕人家發言呢？為什麼怕大家多多討論呢？總不會是因為『我就是比你大』吧？」

