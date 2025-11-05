反綠財劃法暫行條例分配345億 藍黨團：200億是離島的補助款

國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長陳玉珍等，5日召開「延宕財劃修法 民進黨罔顧政治承諾!」記者會。（記者劉信德攝）

新版財劃法因計算公式分母緣故，造成345億元的統籌分配稅款無法分配，立法院民進黨團因此提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」，將經費用於社福。國民黨團召開記者會指出，發不出去的345億元分配款，其中有200多億元是該給離島的補助款，呼籲行政院回歸財劃法統籌分配款精神，把錢發給離島。

國民黨團書記長羅智強表示，倘若行政院、民進黨團提出所謂「社福暫行條例」挪用345億元，國民黨團會幫忙修正為「擴大全國社福條例」；如果民進黨政府找不到錢發，國民黨團會幫民進黨政府在總預算找出345億元。

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，民進黨現在東拆西拚，以鬥爭方式提出所謂的「暫行條例」，擺明就在欺負地方政府，劃分不同族群遂行鬥爭式修法，司馬昭之心昭然若揭。但345億元發不出去的補助款，這仍屬地方經費同時包括離島，民進黨團提出所謂財劃法暫行條例，是跑到離島搶錢再擺桌請客？這是赤裸裸以擴大社福為名，對地方政府的鬥爭。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，民進黨團要用暫時的社福支出做為分配基準，這根本就是笑話，因為社福支出本來就有暫時性和變動性的特質，若以此為基準，無疑是懲罰量力而為、嚴守財政紀律的地方政府，反而是鼓勵亂開支票、債留子孫的地方政府。同時，這也是族群分裂政治算計，以為和社福綁在一起，就能操作階級鬥爭，扭曲成軍公教與勞工、老人與年輕人世代對立的卑劣手法。

國民黨團副書記長陳玉珍表示，將聯合朝野離外島立委，提出「財劃法」第十六條之一修正條文，讓離島獲得財劃法規定的統籌分配款項。陳玉珍也敬告民進黨政府，如果不知道怎麼去補給離島的錢，會幫民進黨政府從115年度總預算找出需要的款項。

國民黨立委賴士葆也說，如果要再修法，修正「財劃法」第十六條之一，第三項就可以解決離島財政分配問題，其餘條文都不需要更動。

賴士葆表示，所謂發不出的345億元必須扣掉分配給離島200多億元左右，「財劃法」中的統籌分配款就是要給地方的錢，呼籲民進黨不要有政治立場，且統籌配稅款加一般補助款不得少於114年已做出的決議。財政部雖說已經給了地方4200多億元，民進黨政府又倒扣2600多億元，實際給地方政府僅1500多億元左右。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法