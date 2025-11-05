普發1萬會領嗎？ 蔣萬安：全權交由「老闆」決定

台北市長蔣萬安赴議會專案報告，接受議員備詢。（記者田裕華攝）

中央普發現金今（5）日開始登記，台北市長蔣萬安今天到議會專案報告，議員洪婉臻、黃瀞瑩關心蔣萬安是否會去登記領取？蔣萬安說，這些問題都要問他「老闆」，要不要領都由老婆決定。

洪婉臻詢問被問到會不會登記領取？領取後要用在哪？夫人領完之後會不會把錢分出來？蔣萬安面色尷尬說，容他保留一點空間，一般來說就是看家用的需求，尊重太太的處理方式。

黃瀞瑩說，普發現金不僅是發錢而已，也考慮到政府的能力，而政府的功能是什麼？包含政府執政的效能是什麼？部分民意希望北市府發現金，是否反映出對於執政者的不信任，身為執政者的蔣市長，更應該證明自己有能力，把錢用在對的地方，而且把政府的功能發揮到最好。

黃瀞瑩說，統籌分配款增加442億，但是中央補助款包含一般性、計畫型總共減少197億，款項左進右出後，台北市沒有餘裕去普發現金，至於相關事權部分是否還會去政院開會嗎？蔣萬安說，只要有機會都會去爭取。

黃瀞瑩追問，有預計什麼時候嗎？畢竟事權很重要，到底是中央要主導還是地方，到底是誰出錢是否應趕緊釐清？蔣萬安說，都會透過各種方式去跟行政院釐清，或是政院到台北視察，見到閣揆或是部會首長碰到，希望中央儘速坐下跟地方討論事權。

