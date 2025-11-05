不滿北市府不普發現金 綠營杯葛總預算案

北市府總預算案今一讀，被綠營杯葛。（記者甘孟霖攝）

台北市政府總預算案今（5日）送市議會大會一讀，不過民進黨籍議員顏若芳因不滿市府直接否定北市普發現金提案，將包含總預算在內的17個市府提案全數暫擱，希望市府還是要來溝通說明。

台北市議會今下午召開定期大會，北市府送來明年度總預算案、今年度第二次追加減預算等共17案進入一讀會，全部被顏若芳以有意見為由而暫擱。

請繼續往下閱讀...

顏若芳受訪表示，這次主要針對普發現金議題而暫擱預算，從上週到這週，台北市府說明台北沒有條件，但是財政局給的資料，很多都是預估未來建設等，但未來的東西都說不準，財政局如何初估？包含捷運等建設，也都是中央每年設計規畫都會有補助，但北市把全部數字兜一起玩數字遊戲，這是不合理的。

她指出，這次財劃法修正，台北市多拿442億元，也沒有編列在預算當中，市府的說法是，因為權責並未分清楚，但其他縣市也是同理，為何新北、桃園、台中等都把多拿的統籌分配款納入預算當中了，唯獨台北市沒有，她對於這些事情有意見，因此全部先暫擱。

她說，台北市擁有最多資源，如果連台北都沒有條件普發現金，其他縣市怎麼辦？手中籌碼最多卻不願還稅於民，這樣說不過去；此外，市府都說未來要做建設、還債，但這些中央也都要做啊，也是被要求普發現金，也體恤民意發了，台北市應該是有機會能做的，希望市府還是要來溝通說明清楚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法