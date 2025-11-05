中國施壓紐西蘭議員勿出席我國慶 歐江安：凸顯中國體制深層恐懼

中國日前施壓紐西蘭國會議員勿出席我國慶，駐紐西蘭代表歐江安指出，中方持續以威嚇手段企圖阻止紐西蘭各界與台灣往來，反映中國共產黨威迫式外交。（資料照，駐紐西蘭代表處提供）

紐西蘭多家主流媒體連日報導，中國駐紐西蘭大使王小龍10月31日個別致函11位出席駐紐西蘭代表處國慶酒會的各黨派國會議員，警告再支持台灣，將損及紐中關係。對此，我國駐紐西蘭代表歐江安表示，中方持續以威嚇手段企圖阻止紐西蘭各界與台灣往來，反映中國共產黨威迫式外交，也揭露其體制深層的不安與恐懼。

紐西蘭外交部長彼德斯（Winston Peters）3日怒斥中國大使「對民主毫無概念」，並強調「國會議員出席台灣國慶酒會並無違背紐西蘭的外交政策」，彼德斯也指出，紐西蘭外交政策根本要素就是民主精神，國會議員對其選民負責，這已不是中國第一次對紐西蘭民主制度運作毫無理解」，並批評王小龍「犯下一個不該犯的錯誤」；紐西蘭外貿部發言人也說明，國會議員自行參加與台灣有關，或在台灣舉辦的活動均是「行之有年的慣例」，相關交流完全符合紐西蘭的一中政策。

在社群媒體揭露中國大使威脅信函的紐國前商業部長、勞工黨國會議員韋柏（Duncan Webb）則表示，國會議員有責任與各方交往，不會順從中方的要求行事，「紐西蘭有其一中政策，但與台灣交往則是常態」。

對此，駐紐西蘭代表歐江安也應媒體要求回應，中國駐使對國會議員的騷擾信函，印證中國政府長期對紐西蘭自由民主進行不當干預，這不是中國使館首次試圖抵制或威脅紐西蘭政治人物、官員、學者、媒體與社團，紐西蘭的國會議員如同一般社會大眾，皆享有自主判斷、自由做決定的權利。

歐江安強調，「台灣確為獨立的自由民主國家，舉辦國慶酒會邀各界一同慶祝理所當然」，中方持續以威嚇手段企圖阻止紐西蘭各界與台灣往來，不僅反映出中國共產黨威迫式外交，同時也揭露其體制深層的不安與恐懼。

駐紐代表處指出，紐西蘭媒體近期報導均指稱駐紐西蘭代表處為「實質大使館」（de-facto Embassy），駐紐西蘭代表處10月7日在首都威靈頓舉行今年國慶酒會，多達11位國會議員、首都市長共3位地方首長、使節團、威靈頓市議員與重要政、商、學、僑等百位菁英共襄盛舉。

