    首頁 > 政治

    民進黨2026初選開戰！ 賴清德頒3軍令：不得損害黨形象

    2025/11/05 15:58 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    民進黨佈局2026地方選舉，明年1月12日至1月17日舉辦初選民調，下週起進行初選登記。兼任民進黨主席的總統賴清德今（5日）向爭取提名者拋出3點提醒，包括嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得損害本黨形象、違背人民期待；不得透過任何手段影響公平競爭；以及嚴禁相互攻訐。

    民進黨今天下午召開中常會，據民進黨發言人吳崢會後轉述，賴清德談到，針對明年地方選舉，民進黨為了提名最優秀的縣市長人選，已於週一公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從下週一、11月10日到14日，進行初選登記。

    賴清德說，目前有意參加初選的黨內同志，都已經展開相關活動。在初選競爭過程中，國人會用最嚴格的標準，來放大檢視參選人和團隊的言行，是否符合民主法治精神，以及未來身為地方首長該有的表現。

    因此，賴清德說，他有3點提醒，希望所有爭取提名的同志能特別注意：第一，要扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得做出損害本黨形象、違背人民期待的行為。

    第二，台灣現在的民主選舉，是許多先進前輩們不畏犧牲、爭取而來的，競逐提名者應該遵守民主法治規範。希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑。第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。

    此外，賴清德表示，其他非初選的縣市，選對會也正以最嚴謹、最謹慎的態度，積極進行提名的徵詢。他要再次強調，一切的政治治理，都是從地方開始。有好的地方治理，才會有好的國家治理，只要地方政治踏出正確的一小步，國家發展就能持續大步向前。

    賴清德強調，對於明年的地方大選，民進黨只有一個目標，就是全黨團結，舉薦卓越、優質的縣市長人選，來為地方建設、為人民服務，共同為台灣的未來打拚。

    另據轉述，今天中常會通過民調委員會的委員，聘請4位學者擔任這次初選的民調委員。

