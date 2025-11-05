卓榮泰：面對中國強權 台日韓緊密合作有助區域安全

行政院長卓榮泰今（5）日接見「全日本台灣連合會回國致敬團」一行時表示，在面對中國強權近年不斷發展軍事的影響之下，相信台灣、日本及韓國如能更緊密合作，將更有助於區域安全及經濟發展。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今（5）日接見「全日本台灣連合會回國致敬團」一行時表示，日本新上任的高市早苗首相也延續安倍晉三前首相的路線，曾多次提及台灣是日本珍貴的朋友，企盼維持區域安全，在面對中國強權近年不斷發展軍事的影響之下，相信台灣、日本及韓國如能更緊密合作，將更有助於區域安全及經濟發展。

卓揆指出，「全日本台灣連合會」於2017年成立，團結日本各地許多台僑團體及組織，共同以「台灣優先、團結第一」作為發展宗旨，發揮強大力量，並於台灣面臨重要抉擇之際，適時傳達海外聲音，讓台灣人民感受到海外鄉親相當關心台灣民主運動、經濟發展及社會公義，使海內外國人的心彼此相連。

卓揆也向訪賓說明政府刻正推動的重要政策，在「AI新十大建設」方面，總統一直企盼台灣高科技產業能在國際社會持續保持領先地位，政府將全力提升台灣軟體設計能力，發展「矽光子」、「量子科技」、「智慧機器人」、「無人載具」等關鍵技術，並培育更多AI人才，創造屬於台灣的主權AI，同時全面提升及導入國家算力建設，朝世界第5名目標邁進，讓AI科技應用落實在政府的各項公共服務之中，澈底改變國人生活方式，實現「全民智慧生活圈」願景。

卓揆強調，台灣在高科技製造方面具有優勢，日本則在設備和材料方面領先，彼此如能更密切合作，將能創造加乘效果，加速雙邊高科技產業發展。尤其因應美國關稅政策的衝擊，台、日、韓如能團結合作，相信將能在後關稅時代，創造對自身及鄰近國家的共同利益。

