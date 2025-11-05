為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    盡忠職守到生命終點 苗栗市8連霸代表蘇文霸今晨病逝

    2025/11/05 15:58 記者彭健禮／苗栗報導
    連任8屆的苗栗市民代表蘇文霸，今天清晨病逝；圖為他今年父親節祝賀圖卡。（取自蘇文霸臉書）

    連任8屆的苗栗市民代表蘇文霸，數月前因身體不適多次住院，但他堅持抱病全程出席10月17日到11月3日的定期會及延會，雖無力起身發言，但他仍以書面質詢，不忘為民喉舌、監督市政。奈何會後2天，蘇於今（5）日清晨病逝，地方唏噓不捨，其盡忠職守至最後一刻之精神，讓人敬佩。

    蘇文霸早年從事建築設計，自第5屆苗栗市民代表選舉起迄今第12屆，連續8屆當選，從政後也擔任全職民意代表，為苗栗市大西山地區鄉親喉舌與服務。他問政不慍不火，展現儒雅風範。

    然數月前，他因右腳疾患及胸部積水等問題，多次住院，但對於此次定期會，他仍抱病出席，連延會也都全程參與，對選民鄉親負責。因議事堂位於代表會2樓，即便腳無法用力，他也在妻子攙扶之下上樓。

    惟蘇文霸於今日清晨4點多於家中病逝，地方獲悉皆唏噓不捨，更對他盡忠職守至最後一刻之精神，感到敬佩不已，褒揚他是民代典範。其靈堂設於自宅，預計18日舉行告別式。

