    首頁 > 政治

    黃敏惠施政報告 中央補助縮減如「阿婆仔炊粿」要逆境求勝

    2025/11/05 15:42 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠今到議會進行施政報告。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠今到議會進行施政報告。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠今到市議會進行施政報告，她指出，新版《財政收支劃分法》上路後，明年補助款將減少逾3億元，地方建設財源像「阿婆仔炊粿—倒塌」，然而嘉義人擁有「打斷手骨顛倒勇」的精神，市府團隊將以永不放棄的KANO精神，眾人齊心定能逆境求勝。

    黃敏惠表示，明年中央統籌分配稅款雖增加66億元，但中央對地方的一般性與計畫型補助款卻減少69億元，嘉市的財源將較今年減少約3億元，她比喻如美國職棒世界大賽中，道奇隊在落後情勢中逆轉奪冠，嘉市中央補助雖減少，但市府團隊會像道奇隊一樣逆轉勝。

    黃敏惠說，明年度歲入編列198億2500萬元、歲出211億2500萬元，短絀13億元。中央明年一般性與計畫型補助款較今年少近3億元，部分原屬中央負擔的一般性補助項目，如營養午餐補助、水電費、水利、退撫基金撥補等，須由地方自籌經費支應，地方財政壓力加劇，然而推動市政不打折，優先由地方編列營養午餐補助、水利、警消、環保等，保障市民權益。

    黃敏惠細數包括北棟大樓總經費54億元預計明年初開工、嘉油鐵馬道導入AI智慧系統降低違停情形、穿城之水一、二期整治水圳；「2025光織影舞」吸引105.8萬人次造訪、購物節發票登錄總額從2020年3.43億元成長為今年的13.54億元，及教育、青年、生育、樂齡、防洪治水等方面施政成果。

    她表示，嘉義市有完整計畫與願景，不缺計畫、缺的是中央的支持與鼓勵，將持續爭取中央挹注重大建設，攜手市民共創幸福、永續、宜居的嘉義新未來。

