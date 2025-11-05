為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹市議會審預算 民進黨團批市府浮編情況嚴重

    2025/11/05 15:59 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市議會正進行總預算審查作業，市議員劉崇顯與民進黨團批市府有錢花不完，各局處浮編情況嚴重。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會正進行總預算審查作業，市議員劉崇顯與民進黨團批市府有錢花不完，各局處浮編情況嚴重。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會正進行115年度總預算的審查，由於新竹市明年度受惠於財劃法修正，統籌分配款增加213億，市府除將預算編來用於還債外，各局處的預算規模也增加好幾倍，市議員劉崇顯及民進黨團認為市府浮編預算情況很嚴重，像產發處將預算編來發現金外，光是「紅火蟻防治」預算就比今年度增加3倍，但執行情況並無不足，黨團將針對市府浮編情形先刪除，待針對議員建議的事項列入再提出追加預算方案，落實政策執行力。

    劉崇顯說，財劃法新增的預算，對竹市財源有很大的挹注，但市府可能因執行力不足出現浮編情形，以單純的「紅火蟻防治」為例，往年編列約90萬，今年再增3倍，提高到360萬，但產發處卻回應相關經費目前執行沒有不足，且紅火蟻災情未來也不會預期更加嚴重，那合理推斷這筆預算未來的執行率恐不佳，而預算執行率差不僅代表財政考核分數不佳，更會排擠到其他更該花在刀口上的政策與建設。

    他認為，市府各局處應通盤檢討與考量，在議會刪除浮編的預算數額後，針對議員們的建議事項再提出追加預算案，才能讓預算發揮最大效益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播