竹市議會審預算 民進黨團批市府浮編情況嚴重

新竹市議會正進行115年度總預算的審查，由於新竹市明年度受惠於財劃法修正，統籌分配款增加213億，市府除將預算編來用於還債外，各局處的預算規模也增加好幾倍，市議員劉崇顯及民進黨團認為市府浮編預算情況很嚴重，像產發處將預算編來發現金外，光是「紅火蟻防治」預算就比今年度增加3倍，但執行情況並無不足，黨團將針對市府浮編情形先刪除，待針對議員建議的事項列入再提出追加預算方案，落實政策執行力。

劉崇顯說，財劃法新增的預算，對竹市財源有很大的挹注，但市府可能因執行力不足出現浮編情形，以單純的「紅火蟻防治」為例，往年編列約90萬，今年再增3倍，提高到360萬，但產發處卻回應相關經費目前執行沒有不足，且紅火蟻災情未來也不會預期更加嚴重，那合理推斷這筆預算未來的執行率恐不佳，而預算執行率差不僅代表財政考核分數不佳，更會排擠到其他更該花在刀口上的政策與建設。

他認為，市府各局處應通盤檢討與考量，在議會刪除浮編的預算數額後，針對議員們的建議事項再提出追加預算案，才能讓預算發揮最大效益。

