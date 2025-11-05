新北捷運三鶯線估年底完工 侯友宜：最大心願明年上半年通車

新北市長侯友宜今赴新北市議會接受市政總質詢，答詢時說，三鶯線履勘需由交通部審視，他最大心願就是明年上半年通車。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜任期至2026年屆滿，明年最後1年預計迎來捷運三鶯線通車。市議員江怡臻今（5）日質詢表示，三鶯線是否可如期明年通車？中央大砍新北90億元捷運建設計畫補助款，是否影響捷運建設？侯友宜說，三鶯線履勘需由交通部審視，他最大心願就是明年上半年通車；中央刪除補助部分會由市款墊，新北3環6線截至目前總經費1兆9100多億元，新北已負擔3414億多元，欠債預計要145年才能還完，但捷運建設不會因為中央補助不到位就延遲。

江怡臻指出，台灣捷運系統營運前須經嚴格安全檢驗，但當初桃園機場捷運是在中央地方雙邊同意下，採先通車再改善，引發大眾疑慮，三鶯線是否可能重蹈覆轍？畢竟地方與中央數次交手感受不佳；另外，捷運建設計畫補助款被中央刪除90億元，是否影響捷運建設進度？三鶯線是否已有確切的試營運、通車規劃？

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，三鶯線正在做動態測試，今年底完工無太大問題，接續進入履勘程序，就要等交通部確認是否有細節需要改善，此後才能通車，這段時間1、2個月可接受，因中間還有農曆春節假期，也要給人一些時間，他最大心願是最晚明年上半年通車，也不能向交通部指定通車時間。

至於捷運經費部分，侯友宜指出，財政收支劃分法修法通過後，新北捷運補助目前看起來減少90億元，新北3環6線總經費累計1兆9100多億元，新北已負擔3414億多元，透支舉債餘額708億元，欠債預計要145年才能還完，但捷運建設不能等，不會因為中央補助不到位就延遲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法