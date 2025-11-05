為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠「仰攻山頭」搶北市長 北市黨部：王世堅好感度高

    2025/11/05 15:21 記者何玉華／台北報導
    對於台北市長人選，民進黨台北市黨部主委張茂楠說，王世堅在現階段的好感度、期待值高。（資料照，記者王藝菘攝）

    壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取民進黨提名參選2026台北市長，立委王世堅、吳思瑤等人都被視為黨內人選之一，前立委段宜康說，黨中央徵詢的人選，要大家拭目以待；民進黨台北市黨部主委張茂楠說，黨內人才濟濟，都各有特色，現階段以王世堅的好感度、期待值最高。台北市議員洪健益則說，2026台北市長一役，對民進黨來說是「仰攻山頭不好打」，但不是沒機會，要看帶頭的是誰。

    民進黨選舉對策委員會在10月中開會達成共識，各縣市暨直轄市長提名預計分4梯次公布，最後一梯次將是明年1月底高雄市長及台南市長提名。

    張茂楠表示，北市長人選預計徵召產生，目前檯面上有很多人選，包括經歷、歷練都沒有問題的吳思瑤，年輕帥氣的吳怡農，但現階段以王世堅的好感度、期待值最高。他說，很多人認為王世堅是正義的化身，講話沒有包袱，讓中間選民都很喜歡。

    洪健益日前在臉書貼文，人人皆可報名選市長，但不是人人都適合當市長！更指選台北市長，不只要有季連成將軍那樣果斷指揮全局的膽識與智慧，更要有民意支持。若無民心，再高的壯志凌雲，也終究是南柯一夢。

    洪健益今受訪強調，季連成是不錯的人選，有執行力、知名度，網路的支持度都很高，但要看他個人有沒有意願？是不是民進黨籍？也要看黨徵不徵召？蔣萬安要尋求連任，民進黨這一役像「仰攻山頭不好打」，但不是沒有機會，要看帶頭的是誰。黨要提名一個有執行力跟魄力的人，才能凸顯蔣萬安的無能。

    行政院政務委員季連成指揮花蓮的救災工作，讓人印象深刻。台北市議員洪健益在臉書貼文說，選台北市長，不只要有季連成果斷指揮全局的膽識與智慧，還要有民意支持。（資料照）

