民進黨台北市長人選不一定在黨內？ 王世堅：爭取更多元支持

民進黨5日舉行中常會，立委王世堅會前受訪。

民進黨盤整2026選將戰力，前立委段宜康表示，黨中央會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，說不定在與民進黨理念一致的人選裡，也可能會有適合的人選。民進黨立委王世堅今（5日）表示，民進黨必須爭取更多元的支持，「成功不必在我」。

外界解讀，段宜康說法是暗示總統賴清德的意思。王世堅今天出席民進黨中常會前受訪表示，段宜康的分析也對，這講出民進黨的心境，民進黨10年前曾支持過前台北市長柯文哲，亦指民進黨認為「成功不必在我」。

王世堅分析，台北市的綠色支持力道約4成左右，若面對一對一、大型市長選舉，必須再爭取更多元的支持；只要大家大方向相同，若某人選比較有勝算的話，就應該支持這個人。

此外，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取台北市長提名，強調自己沒有派系，並以前總統蔡英文及柯文哲為例，回應缺乏民代經歷等質疑。王世堅回應，各種比喻都OK，大家都有第一次嘛，蔡英文在選上總統前也參加過新北市長選舉，首次參選總統也曾敗選，反而更激勵了她的心志。

王世堅也盛讚，吳怡農有這麼強的意願，加上是這麼優秀的青年人才，代表黨出線、雀屏中選的機率大概是最高的；若萬一不是吳，相信他也一定會全力輔選最強的人選。

至於前立委高嘉瑜預告「2026不會缺席、從南港內湖重新出發」，王世堅說，自己不但給予祝福，也一定會積極幫忙，但說實話，高嘉瑜也不需要其他人拉抬，「她太強了，我認為他的選票，在港湖地區應該會是最高的。」

