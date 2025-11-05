太子集團讓台灣成洗錢中繼站？經部：同址2家以上公司須提證明文件

偵辦人員昨兵分47路進入太子集團據點內搜索。（調查局提供）

柬埔寨「太子集團」從事跨國電信詐騙與洗錢，該集團董事長上月遭美國司法部起訴。針對台灣是否有管理漏洞而成為洗錢中繼站，經濟部次長江文若今（5）日說明，對同一地址設立2家以上公司之可疑行為，將要求申請人提出具體證明文件。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長、國安局副局長、經濟部次長、陸委會副主委、行政院經貿談判辦公室報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」。民進黨立委林楚茵關切，太子集團涉嫌在我國友邦帛琉從事不法活動，協助中國滲透，動搖台帛邦交，其在台設立9家空殼公司，更遭美國財政部列為制裁名單，我國對柬國新南向免簽政策恐造成詐騙洗錢破口。

外交部長林佳龍表示，帛琉的產業與選舉確實面臨中國的操弄，中國也收買特定人士進行「菁英俘虜」，外交部已啟動「榮邦計畫」，於帛琉推動零碳排智慧運輸及永續觀光，並鼓勵國人投資，2026年太平洋島國論壇（PIF）將由帛琉主辦，屆時將展現「榮邦計畫」成果。

林佳龍也言，中國滲透的問題不只出現在帛琉，其他友邦也有被滲透的問題。

林楚茵質疑，太子集團在台設立空殼公司洗錢是否暴露我國管理漏洞，使台灣淪為洗錢中繼站？江文若表示，針對同一地址設立2家以上公司之可疑行為，將要求申請人提出具體證明文件，經濟部也會加強與地方政府登記人員溝通、強化管理。

