屏縣府「陳情入口整合平台」上線 單一入口全搞定

為了提升行政透明度，讓民眾快速在網站找到所需的服務入口，屏東縣政府打造「陳情入口整合平台」，今（5）日上線，民眾從官網單一入口頁面，就能找到陳情、通報、查詢案件進度功能，還能一鍵連結各項便民服務，盼透過資訊服務全面提升對民眾的服務效率、強化民眾的信任。

屏東縣府行政暨研考處表示，陳情入口平台主要是整合民眾陳情與通報管道，包含「縣長信箱」、「1999便民專線」及各類通報專線都可以在這個入口網找到；民眾可在平台直接線上填寫縣長信箱表單、查詢縣長信箱與1999電話通報案件的處理情形，並可瀏覽案件統計與分析數據，清楚掌握縣府受理後的辦理進度與整體服務狀況。

平台還串接「便民e櫃台」及「便民服務整合申辦平台」，以「生命週期」為導向，整合生活中各階段常見的申辦服務，從出生登記、就學補助到長者照顧，均清楚列出申辦說明、所需文件及線上連結，讓民眾一次找到所需資訊，節省往返時間。

行研處說明，整合陳情服務是推動智慧政府的重要里程碑，盼透過資訊整合與資料可視化分析，建立更透明、即時的民意回應機制，持續優化平台操作介面，讓系統更貼近民眾需求，打造「一站式、零距離」的便民服務新體驗。民眾可從屏東縣政府官網首頁「便民e服務」選單進入平台，或直接點選專屬網址。

