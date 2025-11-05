30年以上破百萬公尺！ 監院調查曝北市地下天然氣管線嚴重老化

監察院。（資料照）

監察院財政及經濟委員會今（5）日通過審計部函報查處結果，發現台北市地下天然氣管線，其中50年以上老舊管線達22.5萬餘公尺，若合計30年以上管線更是超過113萬公尺，且汰換量能不足，要花22年才能改善完畢，速度遠追不到老化速度，造成極高的潛在災害風險及重大公共安全隱憂，函請北市府確實檢討、督導改善。

將近半數管線皆屬老舊 實際汰換速度需費時263年

請繼續往下閱讀...

監院今天公告調查報告指出，就「審計部函報，有關台北市區埋設50年以上老舊瓦斯管線達18萬餘公尺，及瓦斯開關閥孔蓋約近3成遭掩埋等情案」的查處結果，經調查發現台北市地下天然氣管線總長度為246萬餘公尺，其中埋設50年以上達22萬餘公尺，若與30年以上管線合計，已達113萬7029公尺，等於將近半數管線皆屬老舊。

此外，監院調查發現，北市府督導4家天然氣公司在2020年提出的改善計畫，每年僅可汰換約5萬多公尺，按照這個速度前述30年以上管線全數管線，需費時22年才能改善完畢，屆時管線已經使用超過52年。

況且北市府所提供的資料中，1972年以前埋設（已使用53年以上）的管線，實際每年僅汰換4千多公尺，換算要花41.6年才能全數汰換完畢，屆時管線已使用94年，30年以上全數管線汰換，則要263年才能全部完成，實不合理。

監院指出，現行4家公司汰換地下天然氣管線的速度，遠追不上老化速度，潛在的災害風險極高且有重大公共安全隱憂，北市府不該漠視，允應儘速督導改善。

瓦斯漏氣8成因管線老化 北市全市3成瓦斯開關閥孔蓋遭覆蓋

另，北市瓦斯漏氣事件平均每年發生420件，其中腐蝕、鏽蝕占2206件、占比高達83.72％，顯見管線老化問題嚴重，但北市府仍多以通報方式被動處理，聯合查核也難以掌握管線鏽蝕情況；且北市全市2萬2千餘個瓦斯開關閥孔蓋，其中有6622個遭覆蓋，占比約3成，其中大安區就有1224個，恐導致災害事故時無法即時停止供氣，嚴重影響公共安全。

據了解，瓦斯開關閥孔蓋是緊急關閉天然氣供應的操作入口，發生漏氣、火災或爆炸風險時，可迅速切斷管線供氣。若孔蓋遭掩埋或無法辨識，將延誤止氣時機，讓氣體持續外洩、火勢升溫。供氣控制失靈，恐使原本可控事故擴大，危及民眾與救災人員安全。

監院質疑，北市府每年用於天然氣安全查核的預算僅約110萬元、平均每家業者每月查核金額僅2萬餘元，是否足以有效追蹤歷年執行成效、並進行風險分析與預警管理，令人存疑。且雖法令訂有罰則，北市府歷年卻未曾就管線汰換進度或漏氣事件裁罰業者，制度流於形式。

監院強調，現行風險減緩措施如管線完整性評估、管網風險評估等作法，從漏氣件數並未顯著下降觀察，難讓國人放心，北市府應務實檢討。至其他縣市汰換進度是否同樣堪憂，則有待經濟部積極掌握與妥處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法