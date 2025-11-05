為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    湖山水庫設置光電板！ 張麗善：堅決反對

    2025/11/05 14:59 記者黃淑莉／雲林報導
    湖山水庫供應雲林、北嘉義、南彰化民生用水。（記者黃淑莉攝）

    台南烏山頭水庫湖面設置光電板，水質安全引起討論，各界關注水庫設置光電板問題，雲林縣議員李明哲今（5）日在議會詢問縣長張麗善對縣內湖山水庫設置光電板的態度，張麗善回覆，她堅決反對，並公開籲請中央放過雲林的農地、漁塭，不要用來種電。

    李明哲質詢指出，台南烏山頭水庫湖面設置光電板，民生用水受關注，日前又傳出中央多次發函全國的水庫管理單位，調查是否能裝設太陽能光電板，雖經濟部長襲明鑫說，地方不同意就不會核准設置光電板，卻又補充說明水庫設置水域光電，由水庫管理單位自行招商辦理、審查，不必依照水庫蓄水相關辦法規定辦理，並詢問縣長對湖山水庫設置光電板的態度。

    張麗善答覆，「我堅決反對，若中央堅持要設置一定會帶鄉親抗議」，她說，湖山水庫是她擔任第6屆立委時積極爭取，在中台灣供水扮演重要角色，以民生用水優先，其次工業、農業，供應對象以雲林全縣及北嘉義、南彰化，遇缺水期支援台中用水。

    張麗善表示，湖山水庫水質不應該受到污染，保護民生用水安全，民眾喝到乾淨的水很重要，這幾年光電案場引起很大民怨及反彈，能源政策多元，籲請中央不要想在湖山水庫興建任何太陽光電板，地方堅決反對。

    李明哲指出，雲林縣鄉親過去長期喝地下水，好不容易盼到湖山水庫，為捍衛鄉親及後代子孫都能喝到乾淨、安全的水，議會會做她的後盾。

