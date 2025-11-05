雙城論壇卡在與上海磋商 簡舒培提醒蔣萬安：不要被對岸穿小鞋失去尊嚴

台北市長蔣萬安赴議會進行專案報告並接受議員備詢。（記者田裕華攝）

今年的台北上海雙城論壇延宕，民進黨台北市議員簡舒培今（5日）表示，如今雙方的MOU卡在北市府與上海磋商過程，請台北市長蔣萬安不要再把責任推給中央；此外她也提醒，蔣萬安要注意不要給上海穿小鞋，不要為辦而辦失去尊嚴。

蔣萬安今至議會專案報告，簡舒培詢問雙城論壇MOU期程，台北市副市長林奕華回應，關於技職訓練交流部份，還要與上海磋商。

簡舒培說，她指出，北市府8月28日將MOU內容送給中央，9月24日獲得中央回文，而勞動局長王秋冬也說，9月18日北市勞動局已經與勞動部在電話中談論過，現在就不是卡中央的問題，從之前延宕也已經過去1個多月，上海究竟還要考慮什麼？

她強調，現在MOU是卡在上海，不是卡在中央，請北市府不要再把責任推給中央，台北市長是蔣萬安，不是行政院長卓榮泰或是陸委會主委梁文傑，蔣要負起責任。

簡舒培說，她對雙城論壇的訴求是，不該被上海方穿小鞋，如果中央審查MOU一個月，北市府都認為很久，那現在上海卡了一個多月時間，是不是要給蔣萬安穿小鞋，要蔣萬安注意不要為辦而辦，失去中華民國尊嚴。蔣萬安承諾，絕對不會，此外也提及還會有光復節。

