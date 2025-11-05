為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    光復洪災縣府要求國軍挖墳墓、廁所 花蓮縣府：並無此事

    2025/11/05 14:59 記者王錦義／花蓮報導
    馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉,光復鄉公所第一公墓,因堰塞湖潰壩造成公墓區淹沒。(縣府提供)

    馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，光復鄉公所第一公墓，因堰塞湖潰壩造成公墓區淹沒。（縣府提供）

    馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，行政院政委季連成擔任中央災害應變中心前進協調所總協調官，接受節目專訪時透露花蓮縣府曾要求軍方去挖墳墓、挖廁所，但被他明確拒絕，霸氣直言「地方該做的事，不該都丟給中央！」。縣府今指出，嚴正澄清非事實，不過仍感謝國軍為光復鄉救災工作的貢獻與協助。

    季連成3日上Yahoo網路節目《齊有此理》接受專訪，今天中午首播，季連成在訪談中說，他參加縣府救災會議，縣長、秘書長都在，裡面有人要求軍方協助挖墳墓、挖廁所，但被他明確拒絕，畢竟中央有該做的事情，也有地方該做好的事情、居民該做的事情，不能全部找軍方，也不能全部找志工來做。

    花蓮縣政府今下午發布新聞稿指出，針對「花蓮縣府竟要國軍挖墳墓」嚴正澄清非事實，縣府方與總協調官季連成將軍無媒體報導的對話內容，無法代為評論。縣府也再次感謝季政委與國軍為光復鄉救災工作的貢獻與協助。

    花蓮縣政府指出，經查此為光復鄉公所第一公墓，因堰塞湖潰壩造成公墓區淹沒。近期在內政部宗教司協助下，近日與縣府及公所先後兩次會勘，預計專案補助公墓區災復。災復工作龐雜而繁複，各部門不分彼此與救災工項協力分擔無推諉卸責。提醒鄉親面對網路不實訊息，民眾應以官方發布資訊為準，勿輕信或轉傳，以免誤導社會視聽、傷害第一線救災人員的士氣。

    季連成在訪談中說，天然形成的堰塞湖的確是中央主管，但天然災害無法避免，如何避難、避災是地方政府要去想的。災害應變有3階段，首先就是防災，地方政府要去規劃如何遠離災害；再來是救災，縣市首長絕對是救災的指揮官，中央擔任的是支援的角色，這次中央在花蓮設立前進協調所，就是主動到地方支援。

    最後一個階段就是重建復原，中央也會幫忙，包括中繼屋興建、疏濬工程、農田復育與堰塞湖整治等，中央該做的都會做。季連成強調，中央從來沒有卸責過，地方政府也是要落實自身責任；台灣有22個縣市，這種大型災難降臨時，地方政府都是會癱瘓的，建議平時應設置專業災防機制跟人員，現在是消防局在做，但大型災難消防都忙著搜索救難，其他面向無法去兼顧。

    

    

    

    

