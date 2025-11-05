宜蘭縣衛生局長徐迺維，獲「公務人員傑出貢獻獎」。（宜蘭縣政府提供）

銓敘部公布今年「公務人員傑出貢獻獎」得獎名單，宜蘭縣衛生局長徐迺維致力公共衛生及醫療管理領域，因卓越成就脫穎而出，榮獲個人獎殊榮。

徐迺維具醫學、公衛與管理專長，長年深耕宜蘭醫療與公共衛生體系，任內推動「健康磐石大聯盟」，整合全縣174處社區據點，重建分級醫療與在地照護。

疫情期間，徐迺維也建立完善防疫體系，統籌疫調、快篩、疫苗接種與居家照護，疫苗施打量突破123萬人次；另推動172處社區預防失能課程及16處銀髮健身俱樂部，建立6個營養推廣中心與多項長者友善服務，長照服務涵蓋率從55％提升至100.9％。

原鄉原住民族健康權益部分，徐迺維也從2019年開始主導胸部X光與潛伏結核感染（LTBI）篩檢與治療計畫，南澳與大同鄉肺結核發生率，從每10萬人200與129例，降低至2023年81與49例，已低於全國平均之84.8例，他還爭取設立全台首座原住民地區洗腎中心，改善南澳鄉民眾就醫可近性，並推行免費長照交通服務與敬老眼鏡計畫，落實健康平權。

毒品防制及心理健康領域，徐迺維整合跨局處完善毒品防制，讓宜蘭縣榮獲113年度毒品危害防制中心聯合視導「特優獎」及「最佳進步獎」，另建置3處社區心理衛生中心、推動食藥安全政策，連續獲中央優等獎及榮登全國「食育力」調查五冠王。

