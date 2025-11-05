為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藝人閃兵連環爆 季連成：年輕人能當兵一定要當兵

    2025/11/05 14:32 記者鍾麗華／台北報導
    行政院政務委員季連成今（5）日指出，年輕人要以國安、國防為重，能夠當兵一定要當兵。（圖由Yahoo TV提供）

    藝人閃兵連環爆，行政院政務委員季連成今（5）日在Yahoo TV網路節目「齊有此理」專訪指出，年輕人要以國安、國防為重，能夠當兵一定要當兵，並沒有要年輕人去當志願役士兵，還是希望按照徵兵的1年役期，因為國家安全是每個人的責任；被問到若有機會，是否會去校園跟年輕人談論過往報效國家的想法，他說，「我很樂意」。

    季連成表示，少子化是全球趨勢，他認為年輕人還是要以國家安全、國防為重，「能夠當兵一定要當兵」，因為國防真的需要服兵役的年輕人。

    季連成指出，台灣兵役制度分為募兵和徵兵，但因募兵人數越來越少，義務役、替代役又恢復1年期，變成徵募並行政策，「我們沒有要年輕人去當志願役士兵，但服兵役還是希望能按照1年役期，因為國家安全是每個人的責任」。

    季連成也談到在花蓮救災的情形，他表示，這次救災有「2個震驚」，第1個震驚就是看到災區狀態，像是日本的黑部立山，只是兩側是沙土。第2個震驚就是鏟子超人，沒想到有那麼多人願意犧牲假期，到光復鄉幫忙鏟土。他也為了鏟子超人組織了分流團隊，讓志工們都能有力出力。

    季連成說，他在花蓮24天，一刻也沒有離開過花蓮。他不願評論花蓮縣長徐榛蔚有沒有盡責指揮，只管做好災區救援工作，縣府就負責後勤支援。在前10天救災工程是24小時進行，所有人日夜輪班投入，才能如期在24天達標。

    不過，他也認為，「跟縣府之間的溝通協調，是救災成功的關鍵之一」。他盯緊大家救災的進度，而且「有所為、有所不為」，不能縣府有什麼問題都照單全收。花蓮縣府曾要求軍方去挖墳墓、挖廁所，被他明確拒絕。

