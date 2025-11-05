國民黨中央委員即將改選 學生、大陸黨代表遴選爆爭議

國民黨第22屆中央委員選舉可望於明年1月下旬由黨代表當中票選產生190位中央委員。（資料照）

國民黨全國代表大會已經邁入第22屆，但做為全代會閉會期間的中央權力機關－中央委員會，由於中央委員與黨代表選舉時程的落差，目前仍為第21屆的舊黨意，若按4年前的前例，第22屆中央委員選舉可望於明年1月下旬由黨代表當中票選產生190位中央委員，3月上旬再從全體中央委員中投票產生29席應選中常委。

黨內人士指出，這次有很多黨代表都躍躍欲試，預期未來登記角逐中央委員的人數會比過去更多。

學生、大陸黨代表 朱立倫未留提名額度給鄭麗文

不過，這兩天卻傳出全代會召開之前，黨中央遴選黨代表的爭議。據指出，每屆全代會更迭前，由中央黨部遴選產生的30名學生黨代表以及60位大陸地區黨代表，慣例上都是由新舊任黨主席各提名半數，這次卻是全數由前任黨主席朱立倫提名，沒有留下一席空間給新任黨主席鄭麗文。

據了解，鄭麗文的新黨務團隊交接小組在上月27日由新任國民黨副主席兼秘書長李乾龍率隊與朱中央辦理交接工作時，鄭陣營有在交接會議上提及此事，認為應該延續過去的作法，但只得到朱中央方面回應，名單確定後會給鄭麗文「看」一下。

知情人士指出，總共90席的學生、大陸地區黨代表，全部都在朱立倫任內作業完畢，且完全沒有與新主席團隊做任何協調磋商，該人士並強調，當年前黨主席洪秀柱交接給吳敦義團隊時，就是新舊黨中央各提名半數，而且這個慣例從連戰、馬英九時代就已經開始，遴選黨代表部分都是由現任及接任的黨中央一起討論名單，但這次卻沒有。

另據聞，這些學生黨代表私下被要求在中央委員選舉投票時，要一致行動，黨內人士質疑，若真如此，就是綁票的情形，按理可以交付考紀處理。

在4年前的中央委員選舉，立法院國民黨團總召傅崐萁夫婦分別排名第4與第1位，據了解，這次傅家仍將投入中央委員選舉，而且在1日國民黨全代會當天結束後，傅崐萁還在台北市福華飯店設宴款待數百名黨代表，引起黨內側目。

國民黨在2021年全代會修改黨章，把過去應選210席的中央委員，從第21屆起減少為190席，候補委員則由原105席縮減為95席。

