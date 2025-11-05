道歉也沒用！ 高嘉瑜再爆大全聯「一堆問題」：剝削消費者

前立委高嘉瑜昨晚在大全聯買到爛掉的栗子地瓜，打客服卻完全找不到人，大全聯今天道歉並下架商品。大全聯示意圖。（資料照）

前立委高嘉瑜昨晚在大全聯買到爛掉的栗子地瓜，打客服卻完全找不到人，大全聯今天道歉並下架商品。不過，高嘉瑜繼續在臉書發布700字長文，表示已非第一次買到「爛東西」，也批評大全聯憑藉著壟斷的優勢，壓榨廠商、剝削消費者。另外，她也說：「重點是全聯客服電話到底打哪一支可以找到客服人員？我還是不知道！」

高嘉瑜今日下午繼續在臉書發文表示，主打「實在、真便宜」的全聯，現在可以說

「不實在、也不便宜」！她指出，大全聯併購大潤發之後，商品品質每況愈下，價格卻是節節攀升。今天大全聯的人員解釋說，是他們系統跳號問題，已經請廠商處理，但她問到底打哪隻電話可以找到客服人員，人員也答不出來，只說會儘快處理，「擺明就不想處理客戶服務跟申訴的問題！」

除此之外，高嘉瑜表示，大全聯還有商品標示不實問題，刻意抬高價格，再來買一送一。過去台北市的公有超市，至少還能提供物美價廉的東西，現在台北市37間公有超市，有3分之2是全聯，而壟斷市場的全聯，照理說應該是有採購價格優勢，沒想到憑藉著壟斷的優勢，反而是壓榨廠商、剝削消費者。更別提還要求綁定全支付，增加電子支付的困難度。

高嘉瑜表示，昨天一堆消費者在她臉書下留言，「香蕉一整袋都是爛的」、「文蛤買來全部都是沙」等糟糕經驗，「全聯應該要好好反省檢討，看看多少消費者在我臉書底下留言，有多少暴雷經驗！」

最後她也批，沒想到賺這麼多錢還不夠，還要來剝削小市民，賣又爛又貴的蔬果給民眾，還沒有客服願意處理問題，這樣的心態跟傲慢的態度，不愧是「大」全聯！

