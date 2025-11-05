議員促狹小巷弄設公共滅火器 宜縣府允研議方案

宜蘭礁溪前年曾發生狹小巷弄房屋惡火奪2命憾事，縣議員林聰池為此爭取拓寬窄巷路口，以利消防車進入救災。（圖由縣議員林聰池提供）

宜蘭礁溪前年曾發生狹小巷弄房屋惡火奪2命憾事，縣議員林聰池為此爭取拓寬窄巷路口，以利消防車進入救災，今天在縣議會質詢時，要求消防局盤點全縣狹小巷弄後，設置公共滅火器的可行性，盼提升初期滅火效能，減少災害擴大！消防局允諾在今年底前完成可行性研究。

林聰池說，火災發生時消防車抵達現場需要時間，第一時間幾乎由居民相互救災，但以水撲滅火勢效果有限，且面對不同類型火災，可能無法達到有效滅火作用。

請繼續往下閱讀...

他強調，若能在消防車難以進入的巷道設置公共滅火器，居民在火災初期就能使用正確滅火工具，或許能大幅提升成功率，避免小火釀成大災，「預防災害發生、擴大，才是我們需要考量的地方」。

林聰池說，目前這項提案在全台都還沒有任何縣市實施過，宜蘭可先行研究、試辦，成為全國首創消防安全示範縣市，除保護民眾生命財產安全，亦可稍微緩解消防人力吃緊問題，讓弟兄不用疲於奔命；若以5萬支滅火器需求，每支約2千元計算，經費約1億元。

縣府消防局回應，將在今年底前完成可行性研究，針對縣內消防車難以進入巷道進行全面盤點，並評估公共滅火器點位設置的具體方案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法